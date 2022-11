Κίνα: Μυστήριο με πρόβατα που κινούνται σε κύκλο επί 12 μέρες

Μυστήριο σκεπάζει τη συμπεριφορά ενός κοπαδιού προβάτων στην Κίνα, που εδώ και δώδεκα μέρες περπατούν γύρω γύρω σε κύκλο.

Η παράξενη αυτή συμπεριφορά καταγράφηκε από κάμερες ασφαλείας και έχει προκαλέσει μεγάλη απορία. Στο βίντεο που αναρτήθηκε στα social media φαίνονται τα πρόβατα να προχωρούν σε έναν σχεδόν τέλειο κύκλο. Κάποια παρακολουθούν έξω από αυτόν, σύντομα όμως μπαίνουν στη σειρά και ακολουθούν κι εκείνα την πορεία της… πλειοψηφίας.

The great sheep mystery! Hundreds of sheep walk in a circle for over 10 days in N China's Inner Mongolia. The sheep are healthy and the reason for the weird behavior is still a mystery. pic.twitter.com/8Jg7yOPmGK