Μπάιντεν: «Πύραυλος της ουκρανικής αεράμυνας έπληξε την Πολωνία»

Οι πύραυλοι που έπεσαν σε πολωνικό έδαφος σκότωσαν δύο ανθρώπους / Βίντεο Open

Ο πρώην πρόεδρος της Ρωσίας Ντμίτρι Μεντβέντεφ δήλωσε σήμερα ότι το πυραυλικό πλήγμα στην Πολωνία δείχνει πως η Δύση πλησιάζει περισσότερο σε άλλον ένα Παγκόσμιο Πόλεμο. Την ίδια ώρα ο Αμερικανός πρόεδρος, Τζο Μπάιντεν, δήλωσε στους εταίρους του σε G7 και ΝΑΤΟ ότι η πυραυλική έκρηξη στην Πολωνία προκλήθηκε από την ουκρανική αντιαεροπορική άμυνα.

«Το περιστατικό με το καταγγελόμενο από την Ουκρανία “πυραυλικό πλήγμα” σε πολωνικό αγρόκτημα αποδεικνύει μόνο ένα πράγμα: διεξάγοντας υβριδικό πόλεμο κατά της Ρωσίας, η Δύση πλησιάζει εγγύτερα σε παγκόσμιο πόλεμο», ανέφερε σε μήνυμά του στο Twitter το δεξί χέρι του Πούτιν.

Ο πρόεδρος της Πολωνίας, που είναι χώρα μέλος του NATO, δήλωσε νωρίτερα ότι η χώρα του δεν έχει "αδιάσειστα στοιχεία" που να δείχνουν ποιος εξαπέλυσε τον πύραυλο, ο οποίος έπληξε αγροτική εγκατάσταση σε απόσταση περίπου 6 χιλιομέτρων από τα ουκρανικά σύνορα, προκαλώντας τον θάνατο δύο ανθρώπων.

Όπως αναφέρει το Reuters, επικαλούμενο πηγή στη Συμμαχία, ο Μπάιντεν ενημέρωσε τους εταίρους σε G7 και ΝΑΤΟ ότι η έκρηξη στην Πολωνία προκλήθηκε από πύραυλο της ουκρανικής αεράμυνας.

Το Υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας ανέφερε δήλωσε ότι ο πύραυλος που έπεσε στην Πολωνία ήταν ουκρανικός S-300.

Από την πλευρά του, ο Πολωνός πρόεδρος Αντρέι Ντούντα σημείωσε ότι η Βαρσοβία δεν έχει ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την τοποθεσία από όπου εκτοξεύτηκαν οι πύραυλοι στο έδαφος της χώρας του.

O στρατός της Πολωνίας βρίσκεται σήμερα σε κατάσταση συναγερμού μετά την πτώση πυραύλου, πιθανόν ρωσικής κατασκευής, η προέλευση του οποίου παραμένει άγνωστη, σε χωριό στο νοτιοανατολικό τμήμα της χώρας, κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία.

Το Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας της Πολωνίας (BBN) ανακοίνωσε σήμερα ότι θα συνεδριάσει εκ νέου στις 13:00 (ώρα Ελλάδας) εν μέσω ανησυχιών ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία ενδέχεται να εξαπλωθεί και στις γειτονικές χώρες μετά και την πτώση πυραύλου χθες στο πολωνικό έδαφος.

The correspondent from @Visegrad24 has arrived to Przeborów, Eastern Poland, where a missile strike killed 2 Polish citizens tonight.



The police has sealed off an area around 200 meters away from the farm that was hit.



Poland has confirmed it was “a Russian-produced missile”. pic.twitter.com/C0AEbxoXm2