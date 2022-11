«Ο πύραυλος που έπεσε στην Πολωνία ήταν ουκρανικός», λένε οι ΗΠΑ

Οι πύραυλοι που έπεσαν σε πολωνικό έδαφος σκότωσαν δύο ανθρώπους / Βίντεο Open

Το υπουργείο Εξωτερικών της Πολωνίας επιβεβαίωσε τα ξημερώματα της Τετάρτης ότι «πύραυλος ρωσικής κατασκευής» έπληξε την επικράτεια του κράτους-μέλους του NATO, σκοτώνοντας δύο ανθρώπους.

«Στις 15:40 (σ.σ. τοπική ώρα· στις 16:40 ώρα Ελλάδας) στο χωριό Σεβόντοφ (...) κατέπεσε πύραυλος ρωσικής κατασκευής, σκοτώνοντας δυο πολίτες της Δημοκρατίας της Πολωνίας», αναφέρεται στην ανακοίνωση Τύπου που δημοσιοποιήθηκε από τον Λούκατς Γιασίνα, εκπρόσωπο του ΥΠΕΞ. Προστίθεται πως κλήθηκε ο πρεσβευτής της Ρωσικής Ομοσπονδίας για να του ζητηθούν «λεπτομερείς εξηγήσεις».

Polish media reported that two people died Tuesday afternoon after a projectile struck an area where grain was drying in Przewodów, a Polish village near the border with Ukraine. https://t.co/0M7UuvMmEz