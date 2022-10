Ουκρανία: Ήχησαν ξανά οι σειρήνες στο Κίεβο

Τρόμος από το ρωσικό μπαράζ επιθέσεων στην Ουκρανία / Βίντεο από το Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star

Σειρήνες ήχησαν ξανά σήμερα το πρωί στη Ζαπορίζια και στο Κίεβο, που χθες δέχθηκαν ανελέητο σφυροκόπημα από τις ρωσικές δυνάμεις.

Σφόδροτατοι ήταν οι βομβαρδισμοί στο Κίεβο και σε άλλες πόλεις της Ουκρανίας

Ο ίδιος ο Βλαντιμίρ Πούτιν προειδοποίησε ότι τα αντίποινα της Ρωσίας για την επίθεση στη γέφυρα Κερτς στην Κριμαία θα είναι ανάλογα της επίθεσης και αυτό φάνηκε από τη σκληρότητα των επιθέσεων στη Δευτέρας στο Κίεβο και σε άλλες 12 πόλεις της Ουκρανίας.

The sirens are sounding again in #Kyiv. What sort of day will it be? pic.twitter.com/LhNn7rOns0 — Paul Adams (@BBCPaulAdams) October 11, 2022

Οι χθεσινές μαζικές πυραυλικές επιθέσεις της Ρωσίας άφησαν πίσω τους 14 νεκρούς και 97 τραυματίες, με στόχους αμάχους. Κατά τη διάρκεια της νύχτας, ακολούθησε δεύτερος γύρος βομβαρδισμών στη Ζαπορίζια, ενώ έντονη ανησυχία έχει προκαλέσει η εμφάνιση έξι εχθρικών πλοίων στη Μαύρη Θάλασσα, ανάμεσά τους και δύο που φέρουν εκτοξευτήρες πυραύλων.

Ουκρανία: Κλιμακώνει τις επιθέσεις ο Πούτιν

Οι χθεσινές επιθέσεις έπληξαν στρατιωτικές, ενεργειακές και τηλεπικοινωνιακές υποδομές, αλλά και πάρκα, πλατείες και πολυκατοικίες ως αντίποινα για την επίθεση με παγιδευμένο αυτοκίνητο στη γέφυρα Κερτς.

The death toll from massive shelling of #Ukraine has increased to 14 people, 97 more were injured, reports the State Emergency Service of the country. pic.twitter.com/DYWnp8C06v — NEXTA (@nexta_tv) October 11, 2022

Η κυβέρνηση έχει κάνει αυστηρή σύσταση για τηλεργασία, ενώ έχει ανασταλεί η λειτουργία των σχολείων μέχρι την Παρασκευή.

Οι στόχοι των ρωσικών βομβαρδισμών στο Κίεβο ήταν κυρίως κατοικίες και πάρκα

Ο Βλαντιμίρ Πούτιν αποκάλεσε την επίθεση στη γέφυρα «τρομοκρατική ενέργεια» και υποσχέθηκε σκληρή απάντηση, η πρώτη φάση της οποίας εκτυλίχθηκε τη Δευτέρα στο Κίεβο.

Rocket attacks are being reported in #Zaporizhzhia this morning. pic.twitter.com/5GYFxVheRB — NEXTA (@nexta_tv) October 11, 2022

Ο πρώην πρωθυπουργός της Ρωσίας, Ντμίτρι Μεντβέντεφ, προειδοποίησε πως θα ακολουθήσουν και άλλες επιθέσεις της Μόσχας, δείχνοντας ότι δεν υπάρχει καμία διάθεση αποκλιμάκωσης από την πλευρά της Ρωσίας.

A girl was recording herself as she walked through what looks like Shevchenko Park in Kyiv this morning. She was almost killed by a Russian rocket pic.twitter.com/1Fa40ypcyg — Matthew Luxmoore (@mjluxmoore) October 10, 2022

Χθες τουλάχιστον 83 πύραυλοι έπληξαν το Κίεβο και άλλες πόλεις της Ουκρανίας. Ο πρόεδρος της χώρας, Βολοντίμιερ Ζελένσκι, έκανε λόγο για «απόπειρα αφανισμού», ενώ από χθες βρίσκεται σε έναν διπλωματικό μαραθώνιο προκειμένου να επικαιροποιηθεί η θετική στάση της διεθνούς κοινότητας απέναντι στη χώρα του.

Τουλάχιστον 14 είναι οι νεκροί από το χθεσινό σφυροκόπημα στην Ουκρανία

Ουκρανία: Με την παρουσία Ζελένσκι η συνεδρίαση των G7

Στο πλαίσιο αυτής της προσπάθειας, ο Ζελένσκι θα παραβρεθεί σήμερα στη συνεδρίαση των G7. Οι ηγέτες των επτά ισχυρότερων οικονομικών του πλανήτη θα τοποθετηθούν γύρω από τις τελευταίες ρωσικές επιθέσεις στην Ουκρανία και αναμένεται να υπάρξει καταδίκη τους.

#Ukrainian media publish video of the "arrivals" of two #Russian "Kalibr" cruise missiles at the Thermal Power Plant in #Kyiv. pic.twitter.com/csv8n4j2gY — NEXTA (@nexta_tv) October 10, 2022

Ο Ουκρανός πρόεδρος αναμένεται να επαναλάβει το αίτημά του για αύξηση της πίεσης προς τη Ρωσία και της παροχής βοήθειας για την αποκατάσταση των υποδομών που έχουν υποστεί ζημιές.

Ουκρανία: Καταδίκη των ρωσικών βομβαρδισμών

Ο Αμερικανός πρόεδρος, Τζο Μπάιντεν, καταδίκασε χθες τις ρωσικές επιθέσεις στην Ουκρανία και την κλιμάκωση της επιθετικότητας.

Shevchenko Park in central Kyiv now. Probably the city’s busiest park, usually packed with people and street musicians pic.twitter.com/9kIS4rBiKq — Matthew Luxmoore (@mjluxmoore) October 10, 2022

«Εξαιτίας των επιθέσεων σκοτώθηκαν και τραυματίστηκαν άμαχοι πολίτες και καταστράφηκαν εγκαταστάσεις. Για ακόμη μια φορά αποδεικνύεται η απόλυτη βαρβαρότητα του πολέμου που έχει κηρύξει ο Πούτιν κατά του ουκρανικού λαού», είπε.

Τους βομβαρδισμούς καταδίκασαν επίσης η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ο Γάλλος πρόεδρος, Εμμανουπέλ Μακρόν και η Γερμανίδα υπουργός Εξωτερικών, Αναλένα Μπέρμποκ.

