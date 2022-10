Νόμπελ Φυσικής σε τρεις επιστήμονες της κβαντικής μηχανικής

Τρεις επιστήμονες θα μοιραστούν φέτος το Νόμπελ Φυσικής.

Πρόκειται για τον Γάλλο φυσικό Αλέν Ασπέκ, τον Αμερικανό Τζον Κλάουζερ και τον Αυστριακό Άντον Τσέιλινγκερ για τη μελέτη της κβαντικής διεμπλοκής, που άνοιξε τον δρόμο για την επανάσταση των κβαντικών υπολογιστών.

