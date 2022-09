Αιματοκύλισμα στη Ζαπορίζια: Ρωσικός πύραυλος έπληξε αμάχους

Μια οχηματοπομπή που μετέφερε Oυκρανούς πολίτες επλήγη σήμερα από ρωσικό πύραυλο κοντά στην πόλη Ζαπορίζια της Ουκρανίας. Σύμφωνα με τον κυβερνήτη της πόλης, υπάρχουν τουλάχιστον 23 νεκροί και 28 τραυματίες.

«Υπάρχουν νεκροί και τραυματίες, όλοι τους άμαχοι, οι διασώστες βρίσκονται εκεί», έγραψε στο Telegram ο Ολεξάντρ Σταρούκ.

At least 23 people were killed because of #Russia's rocket attack on a civilian humanitarian convoy on the outskirts of #Zaporizhzhia.



At least 28 people were wounded. All the victims are civilians. pic.twitter.com/O7nAIEHoRh — NEXTA (@nexta_tv) September 30, 2022

Το νέο αιματοκύλισμα έγινε λίγες ώρες πριν από την ανακοίνωση του Βλαντιμίρ Πούτιν για την προσάρτηση τεσσάρων ουκρανικών περιφερειών στη Ρωσία, ανάμεσά τους και η Ζαπορίζια.

⚡️16 missiles were fired at Zaporizhzhia with the use of the S-300 MRL, writes the advisor to the head of the President’s Office, Kyrylo Tymoshenko. pic.twitter.com/kKeBhAN47u — FLASH (@Flash_news_ua) September 30, 2022

Όπως μεταδίδει ο Guardian, η αυτοκινητοπομπή κατευθυνόταν για να παραλάβει συγγενείς Ουκρανών πολιτών, που προσπαθούν να φύγουν από την κατεχόμενη Ζαπορίζια.

23 killed and 28 injured from Russian shelling of a humanitarian convoy in Zaporizhzhia region. Russia is a terrorist state, which doesn’t value human life and disregard any internationally recognized rules of wartime. pic.twitter.com/BNYQXtWlwq — Mykhailo Fedorov (@FedorovMykhailo) September 30, 2022

Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αναρτήθηκαν βίντεο που αποκάλυπταν τη φρίκη όσων συνέβησαν εκεί, δείχνοντας νεκρούς και τραυματίες να κείτονται στον δρόμο. Αναφορές κάνουν λόγο για περισσότερα από δώδεκα χτυπήματα στο κομβόι των αμάχων.



