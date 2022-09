Καραϊβική: Καταστροφικός ο κυκλώνας «Φιόνα» - Τουλάχιστον τρεις οι νεκροί

Στο έλεος του κυκλώνα «Φιόνα» βρίσκεται ο παραδεισος της Καραϊβικής / Βίντεο ΕΡΤ

Στο «έλεος του κυκλώνα» «Φιόνα» βρίσκεται ο παραδεισος της Καραϊβικής. Ο κυκλώνας Φιόνα έπληξε τη Δευτέρα τη Δομινικανή Δημοκρατία, αφού πρώτα «χτύπησε» το Πουέρτο Ρίκο, τον γείτονά της στην Καραϊβική Θάλασσα, προκαλώντας πλημμύρες και «καταστροφικές» ζημιές.

Εκεί ακόμα οι κάτοικοι στερούνται την ηλεκτροδότηση και συνεχίζουν να υπομένουν ισχυρές βροχές.

Οι άνεμοι έφθαναν ως ακόμη και τα 150 χιλιόμετρα την ώρα και ο κυκλώνας Φιόνα αναμένεται να ενισχυθεί, φθάνοντας στην Κατηγορία 3 / Φωτογραφία AP

Στη Δομινικανή Δημοκρατία (Άγιος Δομήνικος), ο κυκλώνας άφησε πίσω έναν νεκρό και 12.485 κατοίκους που αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους, σύμφωνα με τον στρατηγό Χουάν Μέντες Γκαρσία, διευθυντή του κέντρου επιχειρήσεων για την αντιμετώπιση εκτάκτων καταστάσεων.

Torrential rain and wind gusts up to 85 miles an hour battered the Dominican Republic as Hurricane Fiona made its way through the Caribbean https://t.co/5wshX1FgBO pic.twitter.com/d8B64wCRJn