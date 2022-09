Βερολίνο: Βίαιη σύλληψη πατέρα μπροστά στα τρομοκρατημένα παιδιά του

Βίντεο που είδε το φως της δημοσιότητας στη Γερμανία, δείχνει έναν αστυνομικό να κάνει ρατσιστική επίθεση και να χρησιμοποιεί υπερβολική βία ενώ συλλαμβάνει έναν πατέρα μπροστά στα τρομοκρατημένα παιδιά του.

Στο βίντεο το οποίο δημοσίευσε στα social media o βουλευτής του κόμματος της Αριστεράς, Φεράτ Κοτσάκ, φαίνονται δύο αστυνομικοί να έχουν ρίξει στο πάτωμα έναν άνδρα μέσα στο σπίτι του στο Βερολίνο, ενώ τα παιδιά του που παρακολουθούν τη σκηνή κλαίνε και η σύζυγός του εκλιπαρεί τους ένστολους να μην τον χτυπήσουν.

Ο βουλευτής του κόμματος της Αριστεράς, Φεράτ Κοτσάκ μοιράστηκε το βίντεο στο Twitter και σχολίασε: «Ρατσισμός στην αστυνομία του Βερολίνου», ενώ το βίντεο αναμετέδωσε το πρακτορείο Anadolu.

• German police accused of racism after arrest video goes viral



• Video shows police officer using excessive force, making racist remarks while arresting father in front of terrified children https://t.co/H4Zfc5NIvA pic.twitter.com/IqygjEnV3f