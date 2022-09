Ζελένσκι: Τραυματίστηκε σε τροχαίο ο Ουκρανός πρόεδρος

Τραυματίστηκε σε τροχαίο ο Ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι / Βίντεο ΣΚΑΪ

Σε τροχαίο ατύχημα ενεπλάκη ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι χωρίς ωστόσο να τραυματιστεί σοβαρά.

Το τροχαίο, σημειώθηκε στο Κίεβο, όταν ένα αυτοκίνητο συγκρούστηκε με το αυτοκίνητο του Ουκρανού προέδρου και οχήματα συνοδείας.

Σε βίντεο από το σημείο του ατυχήματος φαίνονται τα αυτοκίνητα της πομπής του Ουκρανού προέδρου να είναι σταματημένα, με πυροσβεστικά οχήματα και ασθενοφόρα να έχουν φτάσει επί τόπου.

‼️ 🇺🇦 🚗Footage from the scene of the accident with Zelensky in Kiev pic.twitter.com/98GgRnQX01