ΗΠΑ: Θρήνος για 27χρονη παρουσιάστρια ειδήσεων που αυτοκτόνησε

Θρήνος στις ΗΠΑ με τον θάνατο 27χρονης γνωστής παρουσιάστριας πρωινών ειδήσεων του Ουισκόνσιν και πρώην παίκτριας μπάσκετ. Το κορίτσι βρέθηκε νεκρό το Σάββατο και σύμφωνα με τις Αρχές έβαλε τέλος στη ζωή του.

Η είδηση ​​της αυτοκτονίας της παρουσιάστριας του «WAOW», Neena Pacholke, άφησε την οικογένεια και τους συναδέλφους της έκπληκτους.

«Η Neena Pacholke, η αγαπημένη μας παρουσιάστρια, πέθανε ξαφνικά το Σάββατο. Ολόκληρη η ομάδα εδώ στο News 9 είναι απολύτως συντετριμμένη από την απώλειά της, όπως γνωρίζουμε ότι είναι και πολλοί άλλοι», ανέφερε σε ανακοίνωση η εκπομπή της δημοσιογράφου.

We are absolutely devastated to share with you all that Neena passed away suddenly. Please keep her family and friends in your thoughts. Feel free to share any favorite memories or condolences in the comments below. https://t.co/yE9eamrjiW