Ουκρανικά σιτηρά: Αναχωρεί το πρώτο φορτίο από το λιμάνι της Οδησσού

Αποπλέει από το λιμάνι της Οδησσού το πρώτο πλοίο με ουκρανικά σιτηρά μετά τη συμφωνία - ορόσημο που υπεγράφη στην Κωνσταντινούπολη

Το πρώτο φορτίο με ουκρανικά σιτηρά αναχωρεί από το λιμάνι της Οδησσού στην Ουκρανία σήμερα στις 08:30, ανακοίνωσε το υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας.

«Ο απόπλους του φορτηγού πλοίου Razoni, υπό σημαία Σιέρα Λεόνε, που είναι φορτωμένο με καλαμπόκι, από το λιμάνι της Οδησσού με προορισμό τον Λίβανο θα γίνει στις 08:30», ανέφερε σε δελτίο Τύπου που δημοσιοποίησε το υπουργείο Άμυνας. Η ίδια πηγή διευκρίνισε ότι θα ακολουθήσουν και άλλες αναχωρήσεις μέσω των συμφωνημένων «θαλάσσιων διαδρόμων» καθώς «οι διαδικασίες έχουν ολοκληρωθεί».

Κατά τη διάρκεια των ρωσικών βομβαρδισμών στην πόλη Μικολάιφ στο νότιο τμήμα της Ουκρανίας, ένας από τους πλουσιότερους επιχειρηματίες της Ουκρανίας ο 74χρονος Ολεξέι Βαντατούρσκι και η σύζυγός του, Ραΐσα, έπεσαν νεκροί όταν πύραυλος έπληξε το σπίτι τους τη νύχτα, όπως μεταδίδει το BBC, επικαλούμενο ουκρανικά μέσα ενημέρωσης. Ο Βαντατούρσκι ήταν ιδιοκτήτης της Nibulon, εταιρείας που δραστηριοποιείται στις εξαγωγές σιτηρών και μάλιστα είχε λάβει και το βραβείο «Ήρωας της Ουκρανίας».

⚡️ Shelling kills agricultural tycoon Vadatursky, his wife.



Oleksiy Vadatursky, 74, and his wife Raisa Vadaturska were killed when Russian shelling hit their house in Mykolaiv in the early hours of July 31, said Vitaly Kim, the governor of Mykolaiv Oblast. pic.twitter.com/9n8XUUGxPo