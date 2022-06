ΗΠΑ: Εκτροχιασμός τρένου στο Μιζούρι - Γίνεται λόγος για τραυματίες

Αρκετά βαγόνια αμαξοστοιχίας που μετέφερε σχεδόν 250 επιβάτες εκτροχιάστηκαν σήμερα στο Μιζούρι, στο κέντρο των Ηνωμένων Πολιτειών, ανακοίνωσε η σιδηροδρομική εταιρία Amtrak, η οποία κάνει λόγο για τραυματίες, χωρίς να δίνει περισσότερα στοιχεία.

Η αμαξοστοιχία που εκτελούσε το δρομολόγιο Λος Άντζελες - Σικάγο, εκτροχιάστηκε «μετά τη σύγκρουση με απορριμματοφόρο σε ισόπεδη διάβαση».

Στην αμαξοστοιχία επέβαιναν «περίπου 243 επιβάτες», πρόσθεσε, «και τα πρώτα στοιχεία κάνουν λόγο για τραυματίες».

Multiple people are feared dead after Amtrak train derails in Missouri near Kansas City while traveling from Chicago to LAhttps://t.co/VqdJ0VKipu pic.twitter.com/Pongou9MBz