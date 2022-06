Εκτροχιασμός τρένου στις ΗΠΑ: Τουλάχιστον 3 νεκροί, δεκάδες τραυματίες

Τουλάχιστον τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους όταν επιβατικός συρμός της επιχείρησης σιδηροδρομικών μεταφορών Amtrak συγκρούστηκε με απορριμματοφόρο στην πολιτεία Μιζούρι με αποτέλεσμα να εκτροχιαστούν η μηχανή και πολλά βαγόνια, ανακοίνωσαν οι αρχές της πολιτείας των κεντρικών ΗΠΑ.

«Υπάρχουν πολλοί τραυματίες και μπορούμε να επιβεβαιώσουμε πως έχουμε τρεις νεκρούς, δύο στο τρένο και έναν στο απορριμματοφόρο φορτηγό», διευκρίνισε ο Τζάστιν Νταν, εκπρόσωπος της τροχαίας του Μιζούρι, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

Ο συρμός, ο οποίος εκτελούσε δρομολόγιο από το Λος Άντζελες (Καλιφόρνια) στο Σικάγο (Ιλινόι), «εκτροχιάστηκε όταν συγκρούστηκε με απορριμματοφόρο φορτηγό σε επίπεδη διάβαση» στο Μέντον, στο βόρειο Μιζούρι, χθες Δευτέρα στις 13:42 (τοπική ώρα· 21:42 ώρα Ελλάδας), ανέφερε η Amtrak σε δελτίο Τύπου που δημοσιοποίησε.

Πάνω από 240 επιβάτες και 12 υπάλληλοι της σιδηροδρομικής εταιρείας επέβαιναν στο τρένο. Στην ισόπεδη διάβαση δεν υπήρχε φανάρι, ούτε είχαν εγκατασταθεί αυτόματα μέσα ελέγχου της κυκλοφορίας, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

