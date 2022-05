Τέξας: Πέθανε από θλίψη δυο μέρες μετά τη δολοφονία της συζύγου του

Η μητέρα του μακελάρη του Τέξας ότι το παιδί της δεν ήταν βίαιο - Βίντεο από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star (26/5/22)

Δύο μέρες μετά το μακελειό στο σχολείο του Τέξας που στοίχισε τη ζωή σε 19 μαθητές και δύο δασκάλες, τα θύματα αυτής της τραγικής ιστορίας συνεχίζουν να αυξάνονται. Ο σύζυγος μιας από τις εκπαιδευτικούς πέθανε λίγες ώρες αργότερα από τη θλίψη του, ενώ ετοίμαζε την κηδεία της.

Ο σύζυγος της μιας από τις δύο δασκάλες που σκοτώθηκαν προσπαθώντας να προστατεύσουν μικρούς μαθητές και μικρές μαθήτριές τους σε πρωτοβάθμιο σχολείο στην πόλη Ουβάλντε του Τέξας, όπου έφηβος τις δολοφόνησε, όπως και 19 παιδιά, πέθανε, χθες Πέμπτη, «από θλίψη», ανακοίνωσαν μέλη της οικογένειάς του.

EXTREMELY heartbreaking and come with deep sorrow to say that my Tia Irma’s husband Joe Garcia has passed away due to grief, i truly am at a loss for words for how we are all feeling, PLEASE PRAY FOR OUR FAMILY, God have mercy on us, this isn’t easy pic.twitter.com/GlUSOutRVV

Ο Τζο Γκαρσία έκανε προετοιμασίες για την κηδεία της γυναίκας, όταν κατέρρευσε εξαιτίας καρδιακής προσβολής και πέθανε χθες εξήγησαν συγγενείς στην εφημερίδα New York Times. Το ζευγάρι ήταν μαζί από τότε που ήταν μαθητές γυμνασίου και ήταν παντρεμένοι επί 24 χρόνια.

My tia did not make it, she sacrificed herself protecting the kids in her classroom, i beg of you to keep my family including all of her family in y’all’s prayers , IRMA GARCIA IS HER NAME and she died a HERO. she was loved by many and will truly be missed. pic.twitter.com/2XpdJA0q8x