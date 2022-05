Σκληρές δηλώσεις Ερντογάν: «Δεν υπάρχει πια για μένα Μητσοτάκης»

Σκληρές δηλώσεις έκανε ο Τούρκος πρόεδρος μετά τη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου. «Για μένα δεν υπάρχει πια Μητσοτάκης», είπε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι δεν σκοπεύει να συναντηθεί ξανά με τον Έλληνα πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη:

Δεν υπάρχει για μένα Κυριάκος Μητσοτάκης. Ας σκεφτεί μόνος του. Δεν θα του μιλήσω από εδώ και στο εξής. Συμφωνήσαμε να μην συμπεριλάβουμε τρίτες χώρες στις διαπραγματεύσεις μας αλλά πήγε στις ΗΠΑ και άσκησε κριτική στην Τουρκία.

