Έλον Μασκ: Αγόρασε το twitter για 44 δισ. δολάρια

Στο deal του αιώνα με την εξαγορά του twitter προχώρησε ο Έλον Μασκ.

Ο όμιλος αποδέχθηκε την προσφορά του δισεκατομμυριούχου επιχειρηματία και η διαπραγμάτευση της μετοχής της εταιρείας Twitter Inc ανεστάλη, εν αναμονή ανακοινώσεων, όπως έγινε γνωστό από το Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης.

Ειδικότερα, γύρω στις 17.45 (ώρα Ελλάδας) η μετοχή του Twitter στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης κυμαινόταν στα 50,36 δολάρια, με άνοδο +2,92%. Στην αρχή της συνεδρίασης έφτασε και σε άνοδο +4%.

Ο Μασκ είχε προτείνει στα μέσα Απριλίου να αγοράσει όλον τον όμιλο έναντι 54,20 δολαρίων ανά μετοχή.

#Twitter set to accept Musk's $43bn offer. Twitter shares were up >5% in pre-market trading in New York on Monday at $51.53. https://t.co/DpGOj6roBS pic.twitter.com/DL0YeCQVLd