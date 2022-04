Αφγανιστάν: Έκρηξη σε σιιτικό τέμενος - Πολλοί νεκροί και τραυματίες

Τουλάχιστον 20 άνθρωποι σκοτώθηκαν ή τραυματίστηκαν σε έκρηξη σε σιιτικό τέμενος στην πόλη Μαζάρ-ι-Σαρίφ στο βόρειο Αφγανιστάν, δήλωσε τοπικός διοικητής των Ταλιμπάν.

«Έκρηξη σημειώθηκε στη 2η περιφέρεια μέσα σε σιιτικό τέμενος, πάνω από 20 άνθρωποι σκοτώθηκαν και τραυματίστηκαν», δήλωσε στο Reuters ο Μοχάμαντ Ασίφ Γουαζέρι, εκπρόσωπος της διοίκησης των Ταλιμπάν στη Μαζάρ-ι-Σαρίφ.

Takfiri juggernaut rolls on. Another explosion in Afghanistan today, this time in northern Mazar e Sharif city, targeting a mosque in a Shia neighbourhood. Official death toll at 6, but local sources tell me dozens are killed and several others injured. pic.twitter.com/zqEDEeoBoA