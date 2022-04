Ουκρανία: «Μέχρι το μεσημέρι η Μαριούπολη θα έχει πέσει»

«Μέχρι το μεσημέρι η Ρωσία θα ελέγχει πλήρως την περιοχή Αζοφτάλ στη Μαριούπολη», λέει ο αρχηγός των Τσετσένων. Ουκρανός αξιωματούχος υποστηρίζει πως το 80% του Λουγκάνσκ είναι πλέον υπό ρωσικό έλεγχο. Γιατί ο Πούτιν θέλει τουλάχιστον συμβολική νίκη στην Ουκρανία μέχρι την 9η Μαΐου; Τι αναφέρει εμπιστευτικό έγγραφο του ΝΑΤΟ.

Ο Ραμζάν Καντίροφ, ο ηγέτης της Δημοκρατίας της Τσετσενίας της Ρωσικής Ομοσπονδίας, διεμήνυσε ότι η αχανής εγκατάσταση της χαλυβουργίας Αζοφστάλ στη Μαριούπολη –ο τελευταίος θύλακας ουκρανικής αντίστασης σε αυτό το λιμάνι στρατηγικής σημασίας στην Αζοφική Θάλασσα– θα καταληφθεί εντός της ημέρας.

«Πριν από το μεσημεριανό γεύμα, ή λίγο μετά, η Αζοφστάλ θα βρίσκεται υπό τον πλήρη έλεγχο των δυνάμεων της Ρωσίας», διαβεβαίωσε ο κ. Καντίροφ, που θεωρείται προστατευόμενος του Βλαντίμιρ Πούτιν, με ηχητικό μήνυμά του το οποίο μεταφόρτωσε σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης νωρίς σήμερα.

Δυνάμεις της Τσετσενίας συμμετέχουν στον πόλεμο, αυτό που το Κρεμλίνο αποκαλεί «ειδική στρατιωτική επιχείρηση» στην Ουκρανία από την 24η Φεβρουαρίου. Ο ίδιος ο Ραμζάν Καντίροφ, που κατηγορείται από μη κυβερνητικές οργανώσεις για σωρεία παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων κι έχει υπό τις διαταγές του ισχυρή παραστρατιωτική δύναμη, λέει πως βρίσκεται στην επικράτεια της Ουκρανίας, συμμετέχοντας με τους «καντιρόφτσι» του στην επίθεση των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων.

Μονάδες του ρωσικού στρατού ελέγχουν πλέον το 80% της περιφέρειας Λουγκάνσκ της ανατολικής Ουκρανίας, ανέφερε ο περιφερειάρχης Σερχίι Χαϊντάι μέσω Telegram αργά χθες βράδυ.

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι κοινότητες Ρουμπίζνε και Ποπάσνα έχουν πέσει «εν μέρει» στα χέρια του ρωσικού στρατού, έπειτα από σφοδρές μάχες τις τελευταίες εβδομάδες. Οι βομβαρδισμοί έχουν κλιμακωθεί, σύμφωνα με τον ίδιο αξιωματούχο.

Όταν άρχιζε ο πόλεμος, οι αυτονομιστές της αυτοανακηρυγμένης Λαϊκής Δημοκρατίας του Λουγκάνσκ έλεγχαν γύρω στο 30% του εδάφους της.

Στην περιοχή απομένουν περίπου 70.000 κάτοικοι, κατά τον περιφερειάρχη Χαϊντάι. Εάν κηρυχθεί κατάπαυση του πυρός ενόψει του Πάσχα των ορθοδόξων την Κυριακή, σημείωσε ο ίδιος, θα αξιοποιηθεί όσο περισσότερο είναι δυνατόν για την απομάκρυνση αμάχων και τη διανομή βοήθειας.

Τουλάχιστον μια συμβολική νίκη επί της Ουκρανίας έως την 9η Μαΐου, ημέρα της επετείου της νίκης της Ρωσίας επί των Ναζί, επιδιώκει ο νέος ανώτατος διοικητής των ρωσικών δυνάμεων Αλεξάντερ Ντβορνίκοφ, γνωστός ως «ο σφαγέας της Συρίας», αναφέρει το Business Insider επικαλούμενο εμπιστευτικό έγγραφο του ΝΑΤΟ.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, οι δυτικές μυστικές υπηρεσίες προειδοποιούν ότι ο Ντβορνίκοφ δε θα διστάσει να χρησιμοποιήσει όλο και περισσότερο δυσανάλογη βία προκειμένου να καταγάγει έστω συμβολικής σημασίας νίκη επί του ουκρανικού εδάφους έως την φετινή επέτειο της νίκης του Κόκκινου Στρατού επί των Ναζί, την 9η Μαΐου.

Προστίθεται ότι ο πρόεδρος της Ρωσικής Ομοσπονδίας Βλαντίμιρ Πούτιν έχει θέσει την επέτειο ως ορόσημο για τον πόλεμο στην Ουκρανία, με αποτέλεσμα ο στρατός να υφίσταται μεγάλη πολιτική πίεση.

