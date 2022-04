Πυροβολισμοί στο μετρό της Νέας Υόρκης - Τραυματίσθηκαν 13 πολίτες

Πολλαπλοί πυροβολισμοί σημειώθηκαν σε σταθμό του μετρό στο Μπρούκλιν της Νέας Υόρκης. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες αρκετοί άνθρωποι είναι τραυματισμένοι.

Πυροβολισμοί σε σταθμό μετρό στη Νέα Υόρκη (photo AP Images)

ADVISORY: Due to an investigation, avoid the area of 36th Street and 4th Avenue area in Brooklyn. Expect emergency vehicles and delays in the surrounding area. pic.twitter.com/xPIAHbtSA7 — NYPD NEWS (@NYPDnews) April 12, 2022

NYPD investigating possible explosion in Brooklyn subway station during morning rush hour https://t.co/KrVcVZrfsK pic.twitter.com/BsggS6kwAZ — New York Post (@nypost) April 12, 2022

⚠️🇺🇸#URGENT: Several people shot and multiple explosives found at New York City subway station#Brooklyn l #NY

Police confirm explosive devices are present at the 36th Street station. Several people are down. Trains are being halted.

More information as it becomes available! pic.twitter.com/9HFIY2SSOP — Intel Point ALERT (@IntelPointAlert) April 12, 2022

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική και την Αστυνομία βρέθηκαν πολλοί εκρηκτικοί μηχανισμοί, ενώ δεν έχει γίνει γνωστό, αν έχει γίνει κάποια σύλληψη για την επίθεση.

Έρευνες της Αστυνομίας της Νέας Υόρκης σε σημείο των πυροβολισμών (πηγή AP Images)

Όπως μεταδίδει ο ανταποκριτής του Star στις ΗΠΑ Δημήτρης Σουλτογιάννης, το FBI κάνει λόγο για προμελετημενη επίθεση, ενώ προς το παρόν 13 άνθρωποι έχει επιβεβαιωθεί ότι πυροβολήθηκαν, αλλά είναι άγνωστο αν κάποιοι από αυτούς είναι νεκροί.

Εντύπωση προκαλεί ότι σύμφωνα με αναφορές στα social media ακούσθηκε ήχος έκρηξης και σε φρεάτιο της πλατείας Times Square της Νέας Υόρκης, μετά την οποία επικράτησε πανικός. Σύγχυση επικρατεί και για το εάν κάποιοι από τους τραυματίες τραυματίσθηκαν από εκρήξεις.

Οι εκρηκτικοί μηχανισμοί πάντως δεν έχει επιβεβαιωθεί ακόμα ότι εξερράγησαν, ενώ ο δράστης φέρεται να έχει διαφύγει.

Σε επιφυλακή έχουν τεθεί οι αστυνομικές δυνάμεις σε όλες τις αμερικανικές μεγαλουπόλεις, μέχρι να επιβεβαιωθεί αν περιστατικό είναι μεμονωμένο η όχι, αν δηλαδή πρόκειται για τρομοκρατικό χτύπημα. Όπως επίσης μεταδίδει ο Δ. Σουλτογιάννης, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν ενημερώνεται συνεχώς για το περιστατικό.

🚨 Breaking: 6 reportedly injured in possible shooting at Sunset Park subway station in Brooklyn, New York.



Explosives devices were also found according to NYPD. pic.twitter.com/kHm8ooYNS8 — Real Mac Report (@RealMacReport) April 12, 2022

«Στις 8:27, η αστυνομία κλήθηκε για ένα περιστατικό έκτακτης ανάγκης με ένα άτομο που χτυπήθηκε από σφαίρα στο μετρό» στο Μπρούκλιν, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο μια εκπρόσωπος της αστυνομίας της Νέας Υόρκης, που ζήτησε από το κοινό να αποφύγει την περιοχή.



Ένας εκπρόσωπος της αστυνομίας της Πόλης της Νέας Υόρκης δήλωσε στο Reuters ότι αστυνομικοί έχουν αναπτυχθεί στο σημείο

