Μπάιντεν για τη σφαγή αμάχων: Εγκληματίας ο Πούτιν, πρέπει να λογοδοτήσει

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν δήλωσε σήμερα ότι επιθυμεί μια «δίκη για διάπραξη εγκλημάτων πολέμου» μετά την ανακάλυψη πολυάριθμων σορών ανθρώπων στη Μπούκα της Ουκρανίας, στη σφαγή αμάχων κοντά στο Κίεβο που έχει συγκλονίσει την υφήλιο.

Τραγικές εικόνες από τη σφαγή αμάχων στη Μπούκα της Ουκρανίας (πηγή AP)

Προανήγγειλε επίσης την επιβολή «πρόσθετων κυρώσεων» κατά της Ρωσίας, μιλώντας σε δημοσιογράφους που τον περίμεναν να επιστρέψει στην Ουάσινγκτον μετά από ένα Σαββατοκύριακο που πέρασε στο σπίτι της οικογένειάς του στο Ντέλαγουερ.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ επανέλαβε ότι θεωρεί τον Ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν έναν «εγκληματία πολέμου» και τον αποκάλεσε «στυγνό». «Πρέπει να λογοδοτήσει», είπε.

#UPDATE Britain, France, Germany, the US and NATO all voiced horror after Ukrainian officials said that bodies had been buried in mass graves https://t.co/ASYkNPZTi2 by @JoeStenson & Selim Saheb Ettaba pic.twitter.com/1ADMehphsu