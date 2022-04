Ουκρανία: Οργή στη Δύση για τη θηριωδία στην Μπούτσα

Οδοιπορικό του Star στο πυρπολημένο Κίεβο/ Κεντρικό δελτίο ειδήσεων Star (3/4/22)

Μεγάλες αντιδράσεις και παγκόσμια κατακραυγή από πληθώρα ηγετών κρατών ανά τον κόσμο έχει ξεσπάσει από τη στιγμή που ήρθαν στο φως της δημοσιότητας φωτογραφίες νεκρών αμάχων στην ουκρανική πόλη Μπούτσα, έπειτα από την απομάκρυνση των ρωσικών δυνάμεων την προηγούμενη εβδομάδα.

Σύμφωνα με τον αντιδήμαρχο στην Μπούτσα, τον Τάρας Σαπράφσκι, τουλάχιστον 50 από τους τουλάχιστον 300 άμαχους που βρέθηκαν νεκροί, αφού αποσύρθηκαν οι ρωσικές δυνάμεις στα τέλη της περασμένης εβδομάδας, έπεσαν θύματα εκτελέσεων από ρωσικές δυνάμεις. Άλλοι σκοτώθηκαν εξαιτίας διασταυρούμενων πυρών ή οι θάνατοί τους δεν έχουν εξηγηθεί.

"This wound will never heal. I would not wish it even on my worst enemy."



There are bodies everywhere in Bucha - in mass graves and in the streets. Russian forces retreated from the ruined Kyiv suburb last week leaving Ukrainians to collect the deadhttps://t.co/GileWnHRUx pic.twitter.com/KfWEAG7PvX