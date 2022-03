Ουκρανία: «Υποχωρεί ο ρωσικός στρατός» - Σε διαδηλώσεις καλεί ο Ζελένσκι

Ένας μήνες από τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. Το Κίεβο δέχεται χτυπήματα - Βίντεο από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star

Ένας μήνας έχει περάσει από την ημέρα που οι σειρήνες του πολέμου ήχησαν στην Ουκρανία και οι ελπίδες για την εύρεση μιας συμφωνίας μεταξύ Κιέβου και Μόσχας για κατάπαυση του πυρός αργοσβήνουν.

Τα πολεμικά μέτωπα είναι δεκάδες στο ουκρανικό έδαφος. Οι μάχες συνεχίζονται γύρω από την πολιορκημένη πόλη Ιζιούμ. Στην περιφέρεια Ντανιέτσκ (ανατολικά) οι περισσότερες ουκρανικές μονάδες δέχονται πυρά, ανέφεραν οι ουκρανοί στρατηγοί. Στο Λουγκάνσκ, οι μάχες επικεντρώνονται στη Ρουμπίζνε (60.000 κάτοικοι), στη Σεβεροντονιέτσκ (100.000) και στην Ποπάσνα (20.000).

Μάχες εκτυλίσσονται, επίσης, στον βορρά. Βομβαρδισμοί του ρωσικού πυροβολικού αναφέρθηκαν στις πόλεις Καλίνιβκα, Γκορίνκα, Ρομάνιβκα και σε βορειοανατολικά προάστια του Κιέβου.

Οι ουκρανικές δυνάμεις σταμάτησαν τα ρωσικά στρατεύματα στο προάστιο Μπροβάρι, σύμφωνα με τους ουκρανούς στρατηγούς, που ανέφεραν ακόμα πως οι αντίπαλοί τους δεν μπόρεσαν να διαπεράσουν την ουκρανική άμυνα και να φθάσουν σε βορειοδυτικά προάστια της πρωτεύουσας.

Οι πληροφορίες αυτές είναι αδύνατον να επαληθευτούν με ανεξάρτητο τρόπο.

I’ve been trying to avoid posting images of the destruction in Ukraine but this obliteration of Mariupol by the Russian troops needs to be out there. 90% of the city is gone. Duda said it looks like Warsaw in 1944 and it does. pic.twitter.com/G1tRZzhMF0