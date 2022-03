Ουκρανία: «Βόμβα» Ζελένσκι– Δημοψήφισμα για την όποια συμφωνία με την Ρωσία

Όσα μετέδωσε από το Κίεβο η απεσταλμένη του STAR, Λευκή Γεωργάκη

Ο πόλεμος στην Ουκρανία μαίνεται για 26η ημέρα, αφού Κίεβο και Μόσχα δεν έχουν ακόμα καταλήξει σε μια κοινή συμφωνία που θα σημάνει κατάπαυση του πυρός στις εμπόλεμες περιοχές της χώρας.

Την ίδια ώρα, ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι είπε σε συνέντευξή του ότι ένα δημοψήφισμα θα αποφανθεί για τους συμβιβασμούς που θα γίνουν με τη Ρωσία στο πλαίσιο μιας πιθανής συμφωνίας.

