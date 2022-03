Ουκρανία: «Η Ρωσία θα επιτεθεί και σε άλλες χώρες»

Οι τελευταίες εξελίξεις στο μέτωπο του πολέμου στην Ουκρανία, όπως τις περιέγραψε στο μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων του Star η απεσταλμένη στο Κίεβο, Λευκή Γεωργάκη

Την ώρα που ο πόλεμος στην Ουκρανία μαίνεται για 26η ημέρα χωρίς να έχει βρεθεί ακόμα μια συμφωνία μεταξύ Κιέβου και Μόσχας για κατάπαυση του, ο Ουκρανός υπουργός Άμυνας, Ολέξι Ρεζνίκοφ κατηγορεί τη Ρωσία ότι διαπράττει «κρατική τρομοκρατία», προειδοποιώντας ότι «θα συνεχίσει, επιτιθέμενη σε άλλες χώρες».

Από το Λονδίνο όπου πραγματοποιεί επίσημη επίσκεψη, ο Ρεζνίκοφ είπε ότι 150 παιδιά έχουν σκοτωθεί μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, ενώ έχουν καταστραφεί περισσότερα από 400 σχολεία και παιδικοί σταθμοί και πάνω από 110 νοσοκομεία.

Αυτή είναι κρατική τρομοκρατία. Πρέπει να σταματήσουμε το Κρεμλίνο, γιατί θα προχωρήσει παραπέρα, θα επιτεθεί σε άλλες χώρες.

Ο Ρεζνίκοφ, ωστόσο, δεν παρουσίασε κάποια απόδειξη που να στηρίζει τους ισχυρισμούς του.

Από την πλευρά της, η Ρωσία αρνείται ότι βάζει στο στόχαστρο αμάχους στην Ουκρανία.

During 25 days 🇺🇦 is fighting with 🇷🇺war

criminals. In these days we destroyed

almost 1500 armored vehicles,500

tanks of 🇷🇺terrorists.Part of them-

thanks to 🇬🇧humanitarian aid.I

personally thank @BWallaceMP for the

courage&morale of 🇬🇧,which contrasts

with some of other partners pic.twitter.com/KyFuVUhV33