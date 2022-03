ΗΠΑ: Σκότωσε τα τρία παιδιά του μέσα σε εκκλησία και αυτοκτόνησε

Απίστευτη τραγωδία σημειώθηκε χθες στις ΗΠΑ, όταν ένας πατέρας σκότωσε τα τρία ανήλικα παιδιά του και ένα τέταρτο πρόσωπο μέσα σε εκκλησία του Σακραμέντο, της πρωτεύουσας της Καλιφόρνιας. Ο δράστης, μετά την αποτρόπαια πράξη του έβαλε τέλος στη ζωή του.

Σύμφωνα με τους αστυνομικούς που έφθασαν επιτόπου στο σημείο, ο πατέρας άνοιξε πυρ και σκότωσε τα τρία του παιδιά, ηλικίας μικρότερης των δεκαπέντε ετών. Όσον αφορά τον τέταρτο πολίτη που έπεσε νεκρός, δεν έχει διευκρινιστεί ακόμα εάν είχε κάποια σχέση με τα υπόλοιπα θύματα.

Οι υπηρεσίες του σερίφη του Σακραμέντο δεν ήταν σε θέση σε αυτό το στάδιο να εξηγήσουν το γιατί ο ένοπλος και τα θύματά του βρίσκονταν μέσα στην εκκλησία ή ποιο ήταν το κίνητρο αυτού του mass shooting, της επίθεσης με τη χρήση πυροβόλων όπλων, με τέσσερα θύματα.

