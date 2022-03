Ουκρανία: Καπετάνιος αρνείται να προμηθεύσει καύσιμα ρωσικό πλοίο

Η στιγμή της εκτέλεσης των 13 Ουκρανών στρατιωτών στο Φιδονήσι

Τους 13 Ουκρανούς στρατιώτες που γαζώθηκαν από πυρά ρωσικού πλοίου στο Φιδονήσι, όταν αρνήθηκαν να παραδοθούν, μιμήθηκε το πλήρωμα γεωργιανού σκάφους.

Το ηχητικό ντοκουμέντο με τους Ουκρανούς στρατιώτες που φώναζαν στους Ρώσους «άντε γ@μ..τε» έγινε viral και την ηρωική τους πράξη μιμήθηκαν και οι Γεωργιανοί ναυτικοί.

Σε βίντεο που κυκλοφορεί στο διαδίκτυο φαίνεται ο υποπλοίαρχος του πλοίου να αρνείται να προμηθεύσει με καύσιμα ρωσικό πλοίο.

"We refuse to supply your ship. Russian ship, go fuck yourself!" the deputy captain says, invoking the last words of the Ukrainians on Snake Island.

"Fucking occupants," says his colleague."

"What happens if we run out of fuel?" says Russian ship.

"Use your oars!" https://t.co/TbQkmOLqFs