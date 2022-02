Ισπανία: 15χρονος σκότωσε γονείς και αδελφό για τους κακούς βαθμούς του!

Ένας 15χρονος συνελήφθη στην Ισπανία, καθώς θεωρείται ύποπτος ότι πυροβόλησε και σκότωσε τους γονείς του και τον 10χρονο αδελφό, έπειτα από μια λογομαχία σχετικά με τους κακούς βαθμούς του στο σχολείο.

Η τραγωδία, που εκτυλίχθηκε το βράδυ της Τρίτης σε μια αγροτική περιοχή κοντά στο Έλτσε, σε απόσταση 20 χιλιομέτρων από το Αλικάντε (νοτιοανατολικά), αποκαλύφθηκε χθες το βράδυ από μια γυναίκα που πήγε στο σπίτι της οικογένειας καθώς δεν είχε νέα τους.

They arrest a 15-year-old boy in Elche, Spain, after the death of his parents and his sister, the events would have occurred in the family home and the adolescent would be detained at the police station, the bodies of the parents and the sister have been found for some relatives. pic.twitter.com/TPLFYTwd8s