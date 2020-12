BionTech: Mπορούμε να έχουμε εμβόλιο για τη νέα μετάλλαξη σε έξι εβδομάδες

«Πράσινο» φως και από την Κομισιόν για το εμβόλιο των Pfizer/BionTech κατά του κορωνοϊού. Βίντεο από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star στις 21/12.

Τα πάνω κάτω έχει φέρει η νέα μετάλλαξη του κορωνοϊού που εντοπίστηκε στη Μεγάλη Βρετανία, με τη φαρμακοβιομηχανία να δουλεύει «πυρετωδώς» για ένα νέο εμβόλιο σε περίπτωση που κριθεί αναγκαίο.

Πρώτη η εταιρεία BioNTech ανακοίνωσε το πρωί της Τρίτης ότι μπορεί να ετοιμάσει εμβόλιο κατά της νέας μετάλλαξης εντός έξι εβδομάδων.

Σύμφωνα με το Γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων την είδηση έκανε γνωστή ο διευθύνων σύμβουλος εταιρείας. Συγκεκριμένα, ο Ουγκούρ Σαχίν ξεκαθάρισε σε τηλεδιάσκεψη πως για την ώρα δεν είναι γνωστό αν το εμβόλιο των Pfizer/BionTech μπορεί να παρέχει προστασία κατά της μετάλλαξης αυτής, αλλά «επειδή οι πρωτεΐνες της μετάλλαξης είναι κατά 99% ίδιες με την κυρίαρχη μορφή του κορωνοϊού έχω επιστημονική αυτοπεποίθηση για το εμβόλιο», είπε.

«Είναι πολύ πιθανό επιστημονικά ότι η αντίδραση που προκαλεί στο ανοσοποιητικό σύστημα το εμβόλιό μας μπορεί να αντιμετωπίσει και τη νέα μετάλλαξη του ιού. Αν χρειαστεί, η ομορφιά της τεχνολογίας που χρησιμοποιούμε είναι ότι μπορούμε να παρασκευάσουμε κατευθείαν ένα εμβόλιο που μιμείται τελείως αυτή τη νέα μετάλλαξη. Τεχνικά θα μπορούσαμε να έχουμε ένα νέο εμβόλιο μέσα σε έξι εβδομάδες», συμπλήρωσε.

Τέλος, ο διευθύνων σύμβουλος της BionTech ανέφερε ότι η εταιρεία είναι σε διαδικασία διεξαγωγής περαιτέρω μελετών ελπίζοντας ότι θα έχει πιο σίγουρα δεδομένα τις επόμενες εβδομάδες.

#BREAKING BioNTech says can make mutation-beating vaccine in six weeks pic.twitter.com/iOevh92ZWZ