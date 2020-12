ΗΠΑ - Βουλή Αντιπροσώπων: Κυρώσεις κατά της Τουρκίας για τους S-400

Με συντριπτική πλειοψηφία ενέκρινε η Βουλή των Αντιπροσώπων στις ΗΠΑ το αμυντικό νομοσχέδιο δαπανών, στο οποίο προβλέπονται και κυρώσεις εναντίον της Τουρκίας για την απόκτηση του ρωσικού αντιπυραυλικού συστήματος S-400.

Το νομοσχέδιο υπερψηφίστηκε με 335 ψήφους υπέρ και 78 κατά –κάτι που διασφαλίζει ότι το νομοθετικό σώμα έχει αρκετές ψήφους για να παρακάμψει ένα πιθανό βέτο, από τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

Σημειώνεται πως πολλοί Ρεπουμπλικάνοι, που αρχικά είχαν εκφράσει προβληματισμό, τελικά υπερψήφισαν το νομοσχέδιο.

Βάσει νόμου, αν επικυρωθεί και από την γερουσία μπορεί να δούμε να περνάνε και επί προεδρίας Τραμπ, εκτός και αν ο ίδιος θελήσει να «μπλοκάρει» στο νομοσχέδιο συνολικά.

Το νομοσχέδιο αποφαίνεται ότι η απόκτηση των S-400 συνιστά μια «σημαντική συναλλαγή» και ζητά να εφαρμοστούν οι προβλέψεις του νόμου CAATSA (Νόμος για την Αντιμετώπιση των Αντιπάλων της Αμερικής Μέσω Κυρώσεων).

Αυτό σημαίνει ότι ο Ντόναλντ Τραμπ θα πρέπει να επιβάλλει τουλάχιστον πέντε κυρώσεις μέσα σε διάστημα 30 ημερών από την υπογραφή του.

Ο ίδιος, πάντως, με μήνυμά του στο twitter έδειξε ότι μάλλον τείνει προς το βέτο: «Ελπίζω ότι οι Ρεπουμπλικάνοι στη Βουλή των Αντιπροσώπων θα ψηφίσουν 'όχι' στον Εθνικό Νόμο για τον Αμυντικό Προϋπολογισμό (NDAA), ο οποίος είναι πολύ αδύναμος. Εγώ θα θέσω βέτο».

I hope House Republicans will vote against the very weak National Defense Authorization Act (NDAA), which I will VETO. Must include a termination of Section 230 (for National Security purposes), preserve our National Monuments, & allow for 5G & troop reductions in foreign lands!