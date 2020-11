ΗΠΑ: Οι πρώτες εικόνες από τον στολισμό του Λευκού Οίκου

Τα Χριστούγεννα ήρθαν στον Λευκό Οίκο, τη διακόσμηση του οποίου ανέλαβαν εθελοντές από όλη την Αμερική το Σαββατοκύριακο. Η Πρώτη Κυρία, Μελάνια Τραμπ, τους είπε «ευχαριστώ» με μια ανάρτηση στα social media.

«Αυτό το Σαββατοκύριακο, εθελοντές από όλη την Αμερική ήρθαν για να διακοσμήσουν τον Λευκό Οίκο για την περίοδο των εορτών» έγραψε σε ανάρτησή της στον λογαριασμό της στο Twitter. «Σας ευχαριστώ για τον χρόνο, τον ενθουσιασμό και την αφοσίωσή σας για να βεβαιωθείτε ότι το πνεύμα της ειρήνης και της χαράς θα γεμίσει τα ιστορικά δωμάτια και τις αίθουσες του προεδρικού μεγάρου».

This weekend, volunteers from all across America have come to decorate the @WhiteHouse for the holiday season. Thank you for your time, enthusiasm & devotion to make sure the spirit of peace & joy fill the historic rooms & halls of the People’s House! #WHChristmas pic.twitter.com/k1VAqCpCgk