Όταν ο Ντιέγκο Μαραντόνα έπαιξε στις λάσπες για ένα άρρωστο παιδί

Υπήρξε ο Θεός της μπάλας, αποθεώθηκε όπως κανείς άλλος, ήρθε αντιμέτωπος με τους προσωπικούς του δαίμονες, έκανε κακό στον εαυτό του, όμως αυτό που χαρακτήριζε πάντα τον Ντιέγκο Μαραντόνα ήταν η συμπόνοια και η αλληλεγγύη που ένιωθε για εκείνους που βρίσκονταν σε ανάγκη.

Δε δίστασε ποτέ να πάει κόντρα σε εντολές και κατεστημένα για να κάνει αυτό που ο ίδιος θεωρούσε ηθικά σωστό και δε φοβόταν να δείξει τις ευαισθησίες του.

In 1984, Maradona played a fundraising match in one of the poorest suburbs of Naples to aid a sick child in need of an expensive operation. pic.twitter.com/X7SIHpQAns