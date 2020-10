Ντόναλντ και Μελάνια Τραμπ: «Είναι περίεργο ζευγάρι»

Ένα πολύ περίεργο ζευγάρι υποστηρίζει πως είναι ο Ντόναλντ Τραμπ και η Μελάνια, η 46χρονη Ομαρόσα Μανιγκόλντ, πρώην βοηθός του Αμερικανού προέδρου. Η Μανιγκόλντ, γνώρισε τον Ντόναλντ Τραμπ το 2004 στο σόου «The Apprentice» και τον Ιανουάριο του 2017, έγινε βοηθός του Προέδρου και διευθύντρια Επικοινωνίας για το Γραφείο Δημόσιου Συνδέσμου.

Μετά την αποχώρησή της από το Λευκό Οίκο έγραψε ένα βιβλίο, με τίτλο Unhinged, το οποίο αποτυπώνει τα όσα γίνονταν στο εσωτερικό του Λευκού Οίκου του Ντόναλντ Τραμπ. Σύμφωνα με την ίδια, η νομική ομάδα του Αμερικανού Προέδρου, προσπάθησε να σταματήσει την έκδοση του βιβλίου.

Σε τηλεοπτική της εμφάνιση χθες η Ομαρόσα είπε ότι αυτά που έχει παρατηρήσει στα 17 χρόνια που γνωρίζει το ζευγάρι, θα «τρέλαινε» τον κόσμο, ισχυριζόμενη πως η Μελάνια και ο Ντόναλντ Τραμπ έχουν έναν «πολύ παράξενο» γάμο και μόνο μερικές φορές «συμπαθούν ο ένας τον άλλον». «Είναι ένας πολύ περίεργος γάμος» είπε η Ομαρόσα.

Melania yanks her hand away from Trump.



(Spotted by @WalnutDust) pic.twitter.com/NHDzoYfSuT