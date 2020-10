ΗΠΑ: Φουντώνουν οι φήμες ότι η Μελάνια έχει σωσία

Το βίντεο από τη μέρα που τραβήχτηκε η επίμαχη φωτογραφία / Reuters

«Φουντώνουν» οι θεωρίες συνωμοσίας για τη σύζυγο του Ντόναλντ Τραμπ, Μελάνια, μετά από φωτογραφίες στο Twitter που η Πρώτη Κυρία φαίνεται λίγο... διαφορετική.

Η φωτογραφία τραβήχτηκε στις 22 Οκτωβρίου, τη στιγμή που Ντόναλντ Τραμπ και Μελάνια επιβιβάζονται στο αεροσκάφος στον Λευκό Οίκο. Πρόκειται για την πρώτη φωτογραφία τους μετά την περιπέτεια με τον κορωνοϊό.

Trump is so pathetic that when he can't con his wife to go out with him, he has a body double that stands in. #fakemelania pic.twitter.com/d1UCs53hOE