Σικάγο: Συνελήφθη μετά από 13 ώρες ο άνδρας που κρεμιόταν στον Πύργο Τραμπ

Τέλος στο θρίλερ με τον άνδρα, ο οποίος απειλούσε να πέσει στο κενό από τον 16ο όροφο του Πύργου Τραμπ στο Σικάγο. Ο άνδρας πείστηκε από τους ειδικούς διαπραγματευτές να ανέβει σε ασφαλές μέρος κι εκεί συνελήφθη, μετά από 13 ώρες αγωνίας.

Ο 20χρονος άνδρας, ασιατικής καταγωγής, παρέμεινε κρεμασμένος από τον 16ο όροφο του ουρανοξύστη που έχει συνολικά 98 ορόφους και ζητούσε να μιλήσει με τον Αμερικανό πρόεδρο.

Λίγο πριν κρεμαστεί από τον Πύργο Τραμπ, είχε καταγράψει σε video το αίτημά του. «Είμαι μέλος του (κινήματος) Black Lives Matter και θέλω να μιλήσω με τον κ. Τραμπ», φαίνεται να λέει αρχικά και δείχνοντας το σχοινί με το οποίο είναι δεμένος, συνεχίζει: «αν κάποιος επιχειρήσει να το τραβήξει, θα βουτήξω και θα πεθάνω».

BREAKING: Man dangling from Chicago’s Trump Tower for over 2 hours, demanding to speak to President Trump — releases message: pic.twitter.com/pjVU7SFpjh