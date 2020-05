Ομάν: Ιρανικό πλοίο «χτυπήθηκε από πύραυλο» κατά λάθος εν μέσω άσκησης

Ιρανικό πολεμικό πλοίο «χτυπήθηκε από πύραυλο» λόγω ατυχήματος κατά τη διάρκεια ναυτικών γυμνασίων στον Κόλπο του Ομάν, με αποτέλεσμα τουλάχιστον 19 ναύτες να χάσουν τη ζωή τους και πολλοί άλλοι να τραυματιστούν, σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε τη Δευτέρα η κρατική τηλεόραση της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

«Το πλοίο Konarak χτυπήθηκε από πύραυλο χθες, Κυριακή, κατά τη διάρκεια στρατιωτικής άσκησης στα ύδατα του Μπαντάρ-ι-Τζασκ», νότια των ακτών του Ιράν, διευκρίνισε η κρατική τηλεόραση στον ιστότοπό της, αναφέροντας πως το σκάφος υποστήριξης και επιμελητείας χτυπήθηκε «αφού τοποθέτησε έναν στόχο στη θέση του» αλλά δεν φρόντισε κατόπιν να «πάρει επαρκή απόσταση από τον στόχο».

#Breaking:

#Iran;s Jamaran frigate has "accidentally" shot own Konarak frigate in the Persian Gulf.

Reports claiming 23 dead out of 40 crew members#IRGC termed it human error due to incorrect maneuveur during a training exercise

Konarak was recently added to #Iranian Navy pic.twitter.com/H1tLRme0hd