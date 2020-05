Covid - 19: Εγκρίθηκε στις ΗΠΑ το φάρμακο Remdesivir

Βίντεο του Ap από τα εργαστήρια της Gilead Sciences όπου παρασκευάζεται το πειραματικό φάρμακο Remdesivir

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Παρασκευή (ώρα ΗΠΑ) ότι η αμερικανική Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) έδωσε άδεια στην εταιρεία Gilead Sciences Inc για την έκτακτη χρήση του πειραματικού αντιικού φαρμάκου Remdesivir στη θεραπεία ασθενών με τη νόσο COVID-19.

"Είμαι χαρούμενος που ανακοινώνω ότι η Gilead έλαβε από τη FDA άδεια για έκτακτη χρήση του Remdesivir" είπε ο Τραμπ.

A big win for patients and the first building block in what will be an improving toolbox for reducing death and disease from covid19. FDA's authorization allows for 5 day use in patients who aren't intubated, which will extend Gilead's supply of the drug. https://t.co/rkERVuSpJc