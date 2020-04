Μπόρις Τζόνσον: Eξιτήριο από το νοσοκομείο μετά τη νοσηλεία για κορωνοϊό

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο που νοσηλεύονταν στο Λονδίνο, καθώς συνεχίζει την ανάρρωσή του από τον ιό COVID-19, όπως ανακοίνωσε σήμερα το γραφείο του.

«Ακολουθώντας τις συμβουλές της ιατρικής ομάδας του, ο πρωθυπουργός δε θα επιστρέψει άμεσα στα καθήκοντά του. Επιθυμεί να τους ευχαριστήσει όλους στο νοσοκομείο St Thomas για την ευφυή φροντίδα την οποία έλαβε» όπως δήλωσε ένας εκπρόσωπος του.

Η Κάρι Σίμοντς, η έγκυος μνηστή του Μπόρις Τζόνσον ευχαρίστησε το ιατρικό προσωπικό, το οποίο βοήθησε τον Βρετανό πρωθυπουργό να ξεπεράσει την περιπέτεια του με τον ιό, προσθέτοντας ότι υπήρξαν «πολύ μαύρες στιγμές» την προηγούμενη εβδομάδα.

«Δεν υπάρχουν λόγια για να ευχαριστήσω αρκετά τους ανθρώπους του εθνικού συστήματος υγείας. Το προσωπικό στο νοσοκομείο St Thomas υπήρξε εξαιρετικό. Δεν θα μπορέσω ποτέ να σας το ξεπληρώσω και δεν θα σταματήσω ποτέ να σας ευχαριστώ» έγραψε η ίδια στο Twitter.

I cannot thank our magnificent NHS enough. The staff at St Thomas’ Hospital have been incredible. I will never, ever be able to repay you and I will never stop thanking you. 🌈