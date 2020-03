Γερμανία: Αυτοκτόνησε ο Υπουργός Οικονομικών της Έσσης

Die ökonomischen Probleme infolge der Corona-Krise türmen sich im Moment dramatisch auf ! Ein Haupthindernis - darauf habe ich auch schon gestern in meiner Haushaltsrede hingewiesen - für eine schnelle Hilfe z.B. mit Liquiditätskrediten ist der sog. Beihilferahmen. Danach darf der Staat nur maximal 80 % (jetzt 90 %) des Kredites verbürgen. Dann müssen von der Bank vor Ort aber fast alle regulären Prüfvorgänge durchlaufen werden. Das dauert einfach zu lang und wird dem massenhaften Bedarf nicht gerecht! Hier müssen dringend Änderungen her !!!

