H μοναδική Ολυμπιονίκης του Ιράν ανακοίνωσε ότι εγκαταλείπει τη χώρα της!

شنیده بودم زندگی همیشه بالا پایین داره ، شنیدم بعضی وقتا وقتا اون جوری که می خوای نمیشه! شنیدم یه روزایی تو اوجی و یه روزایی زمین می خوری! شنیدم سختی ادما رو قوی میکنه و بزرگشون میکنه! درست بود! خودم با تک تک وجودم این بالا پایین هارو تجربه کردم... اما قسمت سختش اینجاست که زمین بخوری و بخوای بلند شی! من همیشه وقتی زمین خوردم بیشتر تلاش کردم و هیچ وقت دوست نداشتم روزگار برای من تصمیم بگیره! همیشه جنگیدم اون چیزی که می‌خوام اتفاق بیوفته!خیلی وقتا نشده خیلی وقتا تلاش کردمو نتیجه نگرفتم ، خیلی از مسابقات بزرگ رو از دست دادم ! به خاطر سنم که کم بود به خاطر آسیب..قضاوتم کردن، کنایه شنیدم، ... اما یادمه هیچ وقت نا امید نشدم ... یادمه وقتی آسیب میدیدمو درد داشتم به خودم قول دادم که قوی باشم ،به خودم گفتم من به دنیا نیومدم که سختیا و مشکلات زندگی تسلیمم کنه تا به هدفی که تو ذهنمه نرسم، من به دنیا اومدم تا بجنگم با سختی با درد با مشکل و نا عدالتی ها... امروز خوشحالم که سعیمو کردم به قول هام عمل کنم و قوی باشم... و حالا ...خیلی زود دوباره روی شیاپچانگ دارم مبارزه میکنم🙂😎

A post shared by 𝓚𝓲𝓶𝓲𝓪 𝓐𝓵𝓲𝔃𝓪𝓭𝓮𝓱🌟 (@kimiya.alizade) on Feb 17, 2019 at 10:37am PST