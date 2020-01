Ιράν: Μεγάλες διαδηλώσεις κατά του καθεστώτος και συγκρούσεις στην Τεχεράνη

Μεγάλες διαδηλώσεις κατά του καθεστώτος και συγκρούσεις με αστυνομικές δυνάμεις στην Τεχεράνη προκάλεσε η παραδοχή ότι το ίδιο το Ιράν κατέρριψε από λάθος το ουκρανικό αεροσκάφος.

Οι διαδηλωτές έσκισαν εικόνες του Κασέμ Σουλεϊμανί, του Ιρανού στρατιωτικού διοικητή ο οποίος σκοτώθηκε από επίθεση μη επανδρωμένου αεροσκάφους των ΗΠΑ στο Ιράκ στις 3 Ιανουαρίου.

Τα ιρανικά πλήγματα εναντίον αμερικανικών στόχων την Τετάρτη (8/1) σε αντίποινα για τη δολοφονία του Σολεϊμάνί είχαν αποτέλεσμα να τεθεί η χώρα σε υψηλό συναγερμό για ενδεχόμενα αντίποινα τις επόμενες ώρες όταν το αεροσκάφος καταρρίφθηκε.

Ένας Βρετανός απεσταλμένος στην Τεχεράνη τέθηκε υπό κράτηση για αρκετές ώρες μπροστά από το πανεπιστήμιο Αμίρ Καμπίρ για υποκίνηση αντικυβερνητικών διαδηλωτών, μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Tasnim με έδρα την Τεχεράνη.

Στο Twitter, βίντεο δείχνουν διαδηλωτές να απαιτούν την παραίτηση του Χαμενεΐ λόγω της καταστροφής.

Students in #Tehran University chant"Soleimani was a murderer,his leader is a traitor"!The world must realize that millions in Iran regard #Soleimani&IRGC as terrorists who've wasted country's national wealth in creating chaos&conflicts/exporting death&destruction #IranPlaneCrash pic.twitter.com/AGBCKpBYtL