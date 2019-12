Τα κατάφερε το νεογέννητο κοριτσάκι που είχε βρεθεί θαμμένο ζωντανό σε τάφο

Μαχήτρια της ζωής αποδείχτηκε το πρόωρο νεογέννητο κοριτσάκι που στα μέσα Οκτωβρίου είχε βρεθεί θαμμένο ζωντανό σε τάφο στη βόρεια Ινδία.

Το παιδάκι ήταν τοποθετημένο μέσα σε ένα πήλινο δοχείο και είχε μεταφερθεί στο νοσοκομείο σε κρίσιμη κατάσταση υποφέροντας από σηψαιμία και από επικίνδυνα χαμηλό αριθμό αιμοπεταλίων.

Σχεδόν δύο μήνες μετά, η μικρούλα έχει αναρρώσει πλήρως σύμφωνα με τον γιατρό της, ο οποίος μίλησε στο BBC.

Miracle baby from Bareilly finally discharged from hospital. Look at the pics which tell about her unbelievable story. The girl remained admitted at the hospital of dr Ravi Khanna for nearly 80 days after MLA Pappu Bhartaul brought her there.. . @Benarasiyaa @priyangiaTOI pic.twitter.com/Sw7avKtt71