Λονδίνο: Η στιγμή που αστυνομικοί πυροβολούν τον δράστη

Η Γέφυρα του Λονδίνου έχει αποκλειστεί, ενώ πλήθος ασθενοφόρων έχει σπεύσει στο σημείο- Video Reuters

Τον γύρο του διαδικτύου κάνουν τα βίντεο που απαθανατίζουν τη στιγμή που αστυνομικός πυροβολεί τον δράστη της επίθεσης στη Γέφυρα του Λονδίνου.

The size of that knife 😱 #LondonBridge pic.twitter.com/YJdzddh12O

Χρήστες στο twitter αναφέρουν πως ένας γενναίος άνδρας κατάφερε να πάρει το μαχαίρι από τα χέρια του δράστη.

Thanks for this brave man who get the knife from psycho today on London Bridge#LondonShooting pic.twitter.com/5mafNIzuvM