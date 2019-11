Αγγλία: 25 βίαια περιστατικά μέσα σ’ ένα 24ωρο… εξαιτίας μιας ταινίας

«Blue Story» είναι ο τίτλος της ταινίας που έχει πυροδοτήσει βίαια επεισόδια στην Αγγλία. Μάλιστα, οι μεγαλύτεροι κινηματογράφοι αναγκάστηκαν να αποσύρουν την προβολή της, φοβούμενοι εκτεταμένα επεισόδια.

Συγκεκριμένα, η Vue έχει απαγορεύσει την ταινία από τους 91 χώρους της στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Ιρλανδία και η Showcase έχει επίσης εγκαταλείψει την ταινία. Μάλιστα, η πρώτη υπεραμύνθηκε της θέσης της σημειώνοντας ότι η απόφαση της απόσυρσης εκλήφθηκε αφού σημειώθηκαν στους κινηματογράφους της, 25 βίαια περιστατικά μέσα σε 24 ώρες από την προβολή της.

