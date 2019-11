Στις φλόγες φοιτητική εστία στην Αγγλία - Έγινε παρανάλωμα του πυρός

Παρανάλωμα του πυρός έγινε χθες το βράδυ φοιτητική εστία στην περιοχή Μπόλτον, στο Μάντσεστερ της βορειοδυτικής Αγγλίας.

Το κτίριο τυλίχτηκε στις φλόγες και στο σημείο έσπευσαν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, που προσπάθησαν να εκκενώσουν το κτίριο «Cube» από τους φοιτητές που έμεναν σε αυτό.

My Bolton student accommodation is on fire 😢 i am safe just sad that my belongings are in there! But the main thing is I’m out and I’m safe ❤️@MENnewsdesk pic.twitter.com/BmTb3CowgO