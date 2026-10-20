Δίκη Τέμπη: «Έλεγαν ψέματα για να μην χάνουν έσοδα»

Με νέες καταθέσεις συγγενών των θυμάτων ολοκληρώθηκε η σημερινή (Τρίτη 20/10) συνεδρίαση στη δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη.

Πρώτη κατέθεσε -με τη βοήθεια διερμηνέα- η μητέρα του Ρουμάνου Ionel Culea. «Θέλω να γίνει κανονικά η δίκη. Έχω εμπιστοσύνη στην Ελληνική Δικαιοσύνη» κατέθεσε η Marinela Trandafir.

Στη συνέχεια κατέθεσαν οι γονείς της 26χρονης Ελισάβετ Χατζηβασιλείου. «Είχα δεδομένο το θέμα της ασφάλειας. Μόνο η καθαριότητα μας προβλημάτιζε. Που να ήξερα ότι από το 2015 υπήρχε ένας μόνο σταθμάρχης στην νυχτερινή βάρδια. Μας είχαν παραπλανήσει οι διαφημίσεις και οι δηλώσεις αρμοδίων που παρουσίαζαν μια ωραία εικόνα. Δεν μπορούσα να φανταστώ ότι δεν λειτουργούσε τίποτα» κατέθεσε η μητέρα της, Γκαμπριέλα Φόργιαν προσθέτοντας πως μετά το δυστύχημα βρήκαν απέναντι τους ένα κράτος «εχθρικό». «Ένα κράτος που μας χλευάζει και μας ειρωνεύεται. Για τα Τέμπη υπήρχαν προειδοποιήσεις των μηχανοδηγών, υπήρχαν πολλά για να αλλάξουν την κατάσταση και δεν έκαναν απολύτως τίποτα. Γνωρίζανε ότι παίζουν με τις ζωές των ανθρώπων. Πρέπει να κατηγορούνται για δόλο και όχι για αμέλεια ειδικά της Hellenic Train. Ούτε ένας δεν έχει βγει να παραδεχθεί ότι δεν έκανε σωστά τη δουλειά του» κατέθεσε η μητέρα της Ελισάβετ κλείνοντας με την φράση: «Εύχομαι να αποδώσετε δικαιοσύνη για να μπορέσουμε να πενθήσουμε τα παιδιά μας, αλλά και για μην υπάρξουν άλλα Τέμπη».

Φωτογραφία: Eurokinissi / Λεωνίδας Τζέκας

Ο πατέρας της Ελισάβετ, Νικόλαος Χατζηβασιλείου κατέθεσε αρχικά: «Βρίσκομαι εδώ σήμερα επειδή η θυγατέρα μου επέστρεφε σπίτι της με το τρένο ωρολογιακή βόμβα. Η Ελισάβετ υπήρξε περήφανη Ελληνίδα. Ήταν ένα ταλαντούχο και ευαίσθητο παιδί. Είχε όνειρα, αλλά αυτή η εγκληματική συμμορία της επιφύλασσε βίαιο θάνατο. Θεωρούσαμε το τρένο το πιο ασφαλές μέσο. Δεν μπορούσαμε να φανταστούμε ότι η εικόνα του σιδηροδρόμου στην Ελλάδα ήταν χειρότερη από το 1960. Δεν μπορούσαμε να φανταστούμε τα προβλήματα. Είναι αδιανόητο ότι επί χρόνια δεν λειτουργούσε κανένα σύστημα ασφαλείας».

Στη συνέχεια κατέθεσε πως οι «κύριοι υπεύθυνοι» για το συμβάν είναι οι πρώην υπουργοί Μεταφορών Κώστας Αχιλλέας Καραμανλής και Χρήστος Σπίρτζης και οι πρώην γενικοί γραμματείς του υπουργείου. Τόνισε πως ευθύνες φέρει επίσης ο ΟΣΕ, η ΕΡΓΟΣΕ, η κατηγορούμενη πρώην πρόεδρος της ΡΑΣ και τα δύο στελέχη του υπουργείου Μεταφορών και Υποδομών που βρίσκονται επίσης κατηγορούμενοι στην υπόθεση. «Μεγάλος επίσης υπεύθυνος είναι η Hellenic Train. Παραπλανούσαν τον κόσμο με διαφημίσεις από την τηλεδιοίκηση της Ρώμης. Πρόκληση ότι κατηγορούνται μόνο για πλημμέλημα» πρόσθεσε ο κ. Χατζηβασιλείου τονίζοντας πως κατά την ανακριτική διαδικασία «δεν εξετάστηκαν ευθύνες προσώπων που θα έπρεπε να είναι εδώ» αναφέροντας συγκεκριμένα τα στελέχη της κοινοπραξίας για τη Σύμβαση 717 και τον κ. Παναγιώτη Τερεζάκη, ο οποίος όπως τόνισε πριν το δυστύχημα παρείχε υπηρεσίες τεχνικού συμβούλου στον ΟΣΕ.

Η σημερινή συνεδρίαση ολοκληρώθηκε με την κατάθεση του Σωκράτη Παυλίδη, αδερφού του Ανδρέα Παυλίδη ο οποίος αφού εξέφρασε και αυτός το παράπονό του για τον εφέτη ανακριτή και τη διερεύνηση της υπόθεσης ανέφερε: «Οι τάφοι των ανθρώπων μας είναι ανοιχτοί. Τους χάσαμε με τρόπο φρικτό. Μένει σε εσάς να διευρύνετε το κατηγορητήριο. Μένει σε εσάς να αποδείξετε ότι η δικαιοσύνη είναι πυλώνας της δημοκρατίας».

Η δίκη συνεχίζεται τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου.