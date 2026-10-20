Δίκη Τέμπη: «Έλεγαν ψέματα για να μην χάνουν έσοδα»

Συγκλόνισαν με τις καταθέσεις τους οι γονείς της Ελισάβετ Χατζηβασιλείου

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
20.10.26 , 19:45 Market Pass: Πότε ξεκινούν τα voucher - πώς θα λειτουργούν
20.10.26 , 19:17 Κομισιόν: Νέος φόρος στα δέματα εκτός ΕΕ εν όψει Black Friday
20.10.26 , 19:16 «Ανακαίνιση Κατοικίας»: Επιδότηση έως 95% και 36.000 ευρώ
20.10.26 , 19:02 Απαγόρευσαν στην 15χρονη κόρη της Μπέκαμ να φορά μακιγιάζ στο σχολείο
20.10.26 , 18:55 Η Βουλή της Λιβύης ενέκρινε το τουρκολιβυκό μνημόνιο - Ελληνική αντίδραση
20.10.26 , 18:53 Η BMW X3 M50 xDrive ντύθηκε στα μαύρα
20.10.26 , 18:34 Δίκη Τέμπη: «Έλεγαν ψέματα για να μην χάνουν έσοδα»
20.10.26 , 18:24 Μεγάλες αλλαγές στις Ένοπλες Δυνάμεις ανακοίνωσε ο Δένδιας
20.10.26 , 18:02 Στέφανος Νεδέλκος: Ποιος είναι ο νέος, δίμετρος σύντροφος της Σ. Χρηστίδου
20.10.26 , 17:46 Ryanair: Προειδοποίηση για σημαντικές αυξήσεις τιμών των εισιτηρίων το 2027
20.10.26 , 17:16 Ηλίας Βρεττός: Για camping στον Όλυμπο με την 6 μηνών έγκυο σύζυγό του
20.10.26 , 17:06 Οι καλύτεροι χειμερινοί προορισμοί στην Πελοπόννησο για το 2026
20.10.26 , 16:57 Συναγερμός στην Πετρούπολη: «Εισβολή» αγριογούρουνων σε πολυκατοικία
20.10.26 , 16:54 Καρβέλας: Πρώτη εμφάνιση μετά τη ρήξη με τη Βίσση - Σε ποιο νησί βρίσκεται
20.10.26 , 16:34 Dacia Eco-G: Η μόνη πλήρης γκάμα της αγοράς, με κινητήρες διπλού καυσίμου
Έχετε παλιές δραχμές στο συρτάρι; Μπορεί να βγάλετε χιλιάδες ευρώ
Τριπλή πληρωμή για συνταξιούχους: Πότε πιστώνονται συντάξεις & τα 400 ευρώ
Απεργία 21/10: Ποιοι συμμετέχουν - Αυξημένα μέτρα από την ΕΛΑΣ
Μελβούρνη: Οι ανιψιές του Γιώργου Μαζωνάκη στο 40ημερο μνημόσυνό του
Αθηνά Ωνάση: Η ζωή της τελευταίας κληρονόμου του Αριστοτέλη Ωνάση
Απεργία 21/10: Στήνονται οι πρώτες σκηνές - Επί ποδός 3.000 αστυνομικοί
Κάβουρα για Τζαβέλλα: «Πριν τον γνωρίσω κατάλαβα ότι είναι ο άντρας μου»
Καινούργιου: «Έχω αλλάξει όλη μου τη ζωή μετά τον ερχομό της κόρης μου»
Τι καιρό θα κάνει τον χειμώνα στην Ελλάδα - Οι πρώτες εκτιμήσεις
«Ανακαίνιση Κατοικίας»: Επιδότηση έως 95% και 36.000 ευρώ
Περισσότερα

VIDEOS

Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
LEADERS 16.2.2026 – Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS 9.2.2026 – Καθηγητής Κ. Γρίβας
Συνταγματάρχης Π. Νάστος
LEADERS 2.2.2026 – Συνταγματάρχης Π. Νάστος
Τάσος Χατζαντώνης
LEADERS 26.01.2026 – Βατραχάνθρωπος Τ. Χατζαντώνης
Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
LEADERS 19.01.2026 – Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
LEADERS 05.01.2026 – Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
LEADERS 29.12.2025 – Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
Γεωστρατηγικός Αναλυτής Ρ. Καλυβιώτης
LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ / Εξωτερική φωτογραφία: Eurokinissi
Δίκη Τεμπών: Συγκλονίζουν οι καταθέσεις συγγενών θυμάτων / OPEN

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Στη δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, οι συγγενείς των θυμάτων κατέθεσαν για την ασφάλεια και τις παραλείψεις του κράτους.
  • Η μητέρα της Ελισάβετ Χατζηβασιλείου κατηγόρησε την Hellenic Train για δόλο και παραπλάνηση του κοινού.
  • Ο πατέρας της Ελισάβετ τόνισε τις ευθύνες πρώην υπουργών και άλλων αρμόδιων φορέων για την κατάσταση των σιδηροδρόμων.
  • Οι καταθέσεις αναδεικνύουν την έλλειψη ασφαλών συστημάτων και την αδιαφορία των υπευθύνων.
  • Η δίκη θα συνεχιστεί τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου.

Με νέες καταθέσεις συγγενών των θυμάτων ολοκληρώθηκε η σημερινή (Τρίτη 20/10) συνεδρίαση στη δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη.

Πρώτη κατέθεσε -με τη βοήθεια διερμηνέα- η μητέρα του Ρουμάνου Ionel Culea. «Θέλω να γίνει κανονικά η δίκη. Έχω εμπιστοσύνη στην Ελληνική Δικαιοσύνη» κατέθεσε η Marinela Trandafir.

Βουλή: Σφοδρή σύγκρουση Φλωρίδη - Βελόπουλου για τα Τέμπη

Στη συνέχεια κατέθεσαν οι γονείς της 26χρονης Ελισάβετ Χατζηβασιλείου. «Είχα δεδομένο το θέμα της ασφάλειας. Μόνο η καθαριότητα μας προβλημάτιζε. Που να ήξερα ότι από το 2015 υπήρχε ένας μόνο σταθμάρχης στην νυχτερινή βάρδια. Μας είχαν παραπλανήσει οι διαφημίσεις και οι δηλώσεις αρμοδίων που παρουσίαζαν μια ωραία εικόνα. Δεν μπορούσα να φανταστώ ότι δεν λειτουργούσε τίποτα» κατέθεσε η μητέρα της, Γκαμπριέλα Φόργιαν προσθέτοντας πως μετά το δυστύχημα βρήκαν απέναντι τους ένα κράτος «εχθρικό». «Ένα κράτος που μας χλευάζει και μας ειρωνεύεται.  Για τα Τέμπη υπήρχαν προειδοποιήσεις των μηχανοδηγών,  υπήρχαν πολλά για να αλλάξουν την κατάσταση και δεν έκαναν απολύτως τίποτα. Γνωρίζανε ότι παίζουν με τις ζωές των ανθρώπων. Πρέπει να κατηγορούνται για δόλο και όχι για αμέλεια ειδικά της Hellenic Train. Ούτε ένας δεν έχει βγει να παραδεχθεί ότι δεν έκανε σωστά τη δουλειά του» κατέθεσε η μητέρα της Ελισάβετ κλείνοντας με την φράση: «Εύχομαι να αποδώσετε δικαιοσύνη για να μπορέσουμε να πενθήσουμε τα παιδιά μας, αλλά και για μην υπάρξουν άλλα Τέμπη».

Δίκη Τέμπη: «Έλεγαν ψέματα για να μην χάνουν έσοδα»

Φωτογραφία: Eurokinissi / Λεωνίδας Τζέκας 

Ο πατέρας της Ελισάβετ, Νικόλαος Χατζηβασιλείου κατέθεσε αρχικά: «Βρίσκομαι εδώ σήμερα επειδή η θυγατέρα μου επέστρεφε σπίτι της με το τρένο ωρολογιακή βόμβα. Η Ελισάβετ υπήρξε περήφανη Ελληνίδα. Ήταν ένα ταλαντούχο και ευαίσθητο παιδί.  Είχε όνειρα, αλλά αυτή η εγκληματική συμμορία της επιφύλασσε βίαιο θάνατο.  Θεωρούσαμε το τρένο το πιο ασφαλές μέσο. Δεν μπορούσαμε να φανταστούμε ότι η εικόνα του σιδηροδρόμου στην Ελλάδα ήταν χειρότερη από το 1960. Δεν μπορούσαμε να φανταστούμε τα προβλήματα. Είναι αδιανόητο ότι επί χρόνια δεν λειτουργούσε κανένα σύστημα ασφαλείας».

Τέμπη: Εντολή για άμεσες εκταφές θυμάτων από την εισαγγελία Λάρισας

Στη συνέχεια κατέθεσε πως οι «κύριοι υπεύθυνοι» για το συμβάν είναι οι πρώην υπουργοί Μεταφορών Κώστας Αχιλλέας Καραμανλής και Χρήστος Σπίρτζης και οι πρώην γενικοί γραμματείς του υπουργείου. Τόνισε πως ευθύνες φέρει επίσης ο ΟΣΕ, η ΕΡΓΟΣΕ, η κατηγορούμενη πρώην πρόεδρος της ΡΑΣ και τα δύο στελέχη του υπουργείου Μεταφορών και Υποδομών που βρίσκονται επίσης κατηγορούμενοι στην υπόθεση. «Μεγάλος επίσης υπεύθυνος είναι η Hellenic Train. Παραπλανούσαν τον κόσμο με διαφημίσεις  από την τηλεδιοίκηση της Ρώμης. Πρόκληση ότι κατηγορούνται μόνο για πλημμέλημα» πρόσθεσε ο κ. Χατζηβασιλείου τονίζοντας πως κατά την ανακριτική διαδικασία «δεν εξετάστηκαν ευθύνες προσώπων που θα έπρεπε να είναι εδώ» αναφέροντας συγκεκριμένα τα στελέχη της κοινοπραξίας για τη Σύμβαση 717 και τον κ. Παναγιώτη Τερεζάκη, ο οποίος όπως τόνισε πριν το δυστύχημα παρείχε υπηρεσίες τεχνικού συμβούλου στον ΟΣΕ.

Δίκη Τέμπη: «Λύγισε» ο πατέρας του Ιορδάνη Αδαμάκη - «Θα δώσω όλη τη μάχη»

Η σημερινή συνεδρίαση ολοκληρώθηκε με την κατάθεση του Σωκράτη Παυλίδη, αδερφού του Ανδρέα Παυλίδη ο οποίος αφού εξέφρασε και αυτός το παράπονό του για τον εφέτη ανακριτή και τη διερεύνηση της υπόθεσης ανέφερε: «Οι τάφοι των ανθρώπων μας είναι ανοιχτοί. Τους χάσαμε με τρόπο φρικτό. Μένει σε εσάς να διευρύνετε το κατηγορητήριο.  Μένει σε εσάς να αποδείξετε ότι η δικαιοσύνη είναι πυλώνας της δημοκρατίας».

Η δίκη συνεχίζεται τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΤΕΜΠΗ
 |
ΔΙΚΗ ΤΕΜΠΗ
 |
ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
 |
ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟ ΔΥΣΤΥΧΗΜΑ
 |
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ
 |
ΔΙΚΗ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Καλύτεροι Χειμερινοί Προορισμοί Στην Πελοπόννησο
Ελλαδα
Οι καλύτεροι χειμερινοί προορισμοί στην Πελοπόννησο για το 2026
Αγριογούρουνα Στην Πετρούπολη: Επιχείρηση Στην Οδό Πίνδου
Ελλαδα
Συναγερμός στην Πετρούπολη: «Εισβολή» αγριογούρουνων σε πολυκατοικία
Δολοφονία Γαρυφαλλιάς: Ο Δράστης Θέλει Να Σπάσει Τα Ισόβια
Ελλαδα
Δολοφονία Γαρυφαλλιάς: Στον Άρειο Πάγο για να «σπάσει» τα ισόβια ο δράστης
Απεργία 21/10: 3.000 Αστυνομικοί Στην Αθήνα Για Τις Πορείες
Ελλαδα
Απεργία 21/10: Στήνονται οι πρώτες σκηνές - Επί ποδός 3.000 αστυνομικοί
Βούλα: Kατάληψη Του Λυκείου Υπέρ Του Γυμναστή
Ελλαδα
Βούλα: Κατάληψη Λυκείου υπέρ του καθηγητή που καταγγέλλεται για παρενόχληση
Παλιά νομίσματα και δραχμές: Αστρονομικές τιμές πώλησης
Ελλαδα
Έχετε παλιές δραχμές στο συρτάρι; Μπορεί να βγάλετε χιλιάδες ευρώ
Αθηνά Ωνάση
Ελλαδα
Αθηνά Ωνάση: Η ζωή της τελευταίας κληρονόμου του Αριστοτέλη Ωνάση
Ένταση Φιλιππίδη Με Μπιμπίλα: Είσαι Γελοίος, Καραγκιόζης
Ελλαδα
Ένταση μεταξύ Φιλιππίδη και Μπιμπίλα: «Είσαι γελοίος, καραγκιόζης!»
Χαϊδάρι: Βρέθηκε Ύποπτο Αντικείμενο
Ελλαδα
Ύποπτο αντικείμενο στο Χαϊδάρι - Σπεύδει κλιμάκιο του ΤΕΕΜ
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Καιρος
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Εκλογες
Οικονομια
Υγεια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Back to Top