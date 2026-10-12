Το βίντεο που εξασφάλισε ο Βαγγέλης Γκούμας για το star.gr

Συνελήφθησαν την Πέμπτη 1 Οκτωβρίου από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ασπροπύργου ένας 58χρονος και μία 44χρονη στην περιοχή του Πειραιά, κατηγορούμενοι για παράβαση της νομοθεσίας περί Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα.

Στο πλαίσιο διερεύνησης πληροφοριών αναφορικά με άτομα που εμπορεύονται πλήθος λαθραίων καπνικών προϊόντων στην περιοχή του Πειραιά, αστυνομικοί εντόπισαν τους δύο κατηγορουμένους εντός μίνι μάρκετ και εξακρίβωσαν την παράνομη δραστηριότητά τους.

Αστυνομικοί εντόπισαν τους δύο κατηγορουμένους εντός μίνι μάρκετ και εξακρίβωσαν την παράνομη δραστηριότητά τους

Στο βίντεο που εξασφάλισε ο Βαγγέλης Γκούμας για το star.gr, φαίνεται η επιχείρηση της αστυνομίας στο μίνι μάρκετ του Πειραιά, όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν έπειτα από έρευνα:

521 λαθραία καπνικά προϊόντα

το χρηματικό ποσό των 275 ευρώ.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.