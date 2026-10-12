Πειραιάς: Πουλούσαν λαθραία τσιγάρα σε μίνι μάρκετ - Δύο συλλήψεις

Μετά από επιχείρηση της Ασφάλειας Ασπρόπυργου

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STAR.GR
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Πηγή: Φωτογραφία εξωφύλλου: eurokinissi
Το βίντεο που εξασφάλισε ο Βαγγέλης Γκούμας για το star.gr

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Συνελήφθησαν δύο άτομα στον Πειραιά για παράνομη πώληση λαθραίων τσιγάρων.
  • Οι συλληφθέντες είναι 58χρονος και 44χρονη, κατηγορούμενοι για παραβάσεις του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα.
  • Η αστυνομία εντόπισε τους δράστες σε μίνι μάρκετ κατά τη διάρκεια επιχείρησης.
  • Κατασχέθηκαν 521 λαθραία καπνικά προϊόντα και 275 ευρώ.
  • Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα.

Συνελήφθησαν την Πέμπτη 1 Οκτωβρίου από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ασπροπύργου ένας 58χρονος και μία 44χρονη στην περιοχή του Πειραιά, κατηγορούμενοι για παράβαση της νομοθεσίας περί Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα.

Συνελήφθη 33χρονος που πουλούσε ναρκωτικά σε καφετέρια στο Περιστέρι

Στο πλαίσιο διερεύνησης πληροφοριών αναφορικά με άτομα που εμπορεύονται πλήθος λαθραίων καπνικών προϊόντων στην περιοχή του Πειραιά, αστυνομικοί εντόπισαν τους δύο κατηγορουμένους εντός μίνι μάρκετ και εξακρίβωσαν την παράνομη δραστηριότητά τους.

Πειραιάς: Πουλούσαν λαθραία τσιγάρα σε μίνι μάρκετ - Δύο συλλήψεις

 Αστυνομικοί εντόπισαν τους δύο κατηγορουμένους εντός μίνι μάρκετ και εξακρίβωσαν την παράνομη δραστηριότητά τους

Στο βίντεο που εξασφάλισε ο Βαγγέλης Γκούμας για το star.gr, φαίνεται η επιχείρηση της αστυνομίας στο μίνι μάρκετ του Πειραιά, όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν έπειτα από έρευνα: 

  • 521 λαθραία καπνικά προϊόντα
  • το χρηματικό ποσό των 275 ευρώ.

 

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

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