Μαρτυρικός ο θάνατος της Σταυρούλας Λεβεντάκη - Τι έδειξε η ιατροδικαστική

«Φώναζε ότι θα με καταστρέψει» - Τι υποστήριξε ο δράστης

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η 45χρονη Σταυρούλα Λεβεντάκη δολοφονήθηκε στα Χανιά, υποφέροντας από πολύωρο μαρτύριο.
  • Η ιατροδικαστική εξέταση αποκάλυψε ότι δέχθηκε χτυπήματα με μπουκάλι και μαχαίρι, με το τελικό χτύπημα να είναι με κούτσουρο στο κεφάλι.
  • Ο δράστης τοποθέτησε τη σορό σε σακούλες και την έθαψε σε χωράφι στον Βατόλακκο.
  • Η εξιχνίαση της υπόθεσης βασίστηκε σε ίχνη αίματος που βρέθηκαν στο σπίτι του κατηγορούμενου.
  • Ο κατηγορούμενος ισχυρίζεται ότι υπήρξε καβγάς με το θύμα και ότι είχαν ερωτική σχέση στο παρελθόν.

Σοκ και αποτροπιασμό προκαλούν οι αποκαλύψεις γύρω από τη δολοφονία της 45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκη στα Χανιά. Η γυναίκα φαίνεται πως υπέστη πολύωρο μαρτύριο πριν χάσει τη ζωή της, ενώ η εξιχνίαση της υπόθεσης ήρθε μέσα από κρίσιμα ευρήματα των εγκληματολογικών εργαστηρίων. 

Δολοφονία Σταυρούλας Λεβεντάκη: «Ήθελε να βεβαιωθεί ότι δε θα επιζήσει»

Σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση, η Σταυρούλα Λεβεντάκη υπέστη χτυπήματα που, μεμονωμένα δεν ήταν θανατηφόρα. Αρχικά δέχθηκε χτύπημα στο κεφάλι με μπουκάλι μπύρας, ενώ στη συνέχεια ακολούθησαν δύο μαχαιριές κοντά στην καρδιά, οι οποίες χαρακτηρίζονται επιφανειακές. 

Το τελικό και μοιραίο πλήγμα αποδίδεται στο χτύπημα με κούτσουρο στο κεφάλι, το οποίο και επέφερε τον θάνατό της.
 

Στ. Λεβεντάκη: Οι αναλήψεις με τις κάρτες της και το πιθανό ερωτικό κίνητρο

«Σκέφτηκα τελείωσε, έφυγε και θα ηρεμήσω. Μετά ξεκίνησε πάλι και φώναζε βοήθεια, βοήθεια, με ακούει κανένας; Πήγα και πήρα ένα κούτσουρο, τη χτύπησα στο κεφάλι δύο φορές σίγουρα και εκεί έμεινε και δεν ξανά μίλησε καθόλου», είπε κυνικά ο ενοικιαστής που τη σκότωσε. 

Μετά τη δολοφονία, ο κατηγορούμενος φέρεται να τοποθέτησε τη σορό σε σακούλες, να την έδεσε και να τη μετέφερε με όχημα σε χωράφι στον Βατόλακκο. Εκεί, αφού έσκαψε λάκκο, προχώρησε στην ταφή της.  

«Ξεκίνησα στο βάθος του χωραφιού ανάμεσα στις πορτοκαλιές να σκάβω έναν λάκκο. Όταν τελείωσα μετά από 20 λεπτά , γύρισα στο αμάξι παίρνοντας ένα καρότσι οικοδομής και τοποθέτησα πάνω το πτώμα. Το μετέφερα μέχρι τον λάκκο και την έριξα μέσα», περιέγραψε ο δράστης στους αστυνομικούς. 

Κατά την εκταφή, οι αρχές εντόπισαν τη σορό μέσα σε πολλαπλές σακούλες και δεσίματα. 

Δολοφονία Χανιά

Δολοφονία Κρήτη: Πώς έγινε η εξιχνίαση του εγκλήματος

Καθοριστικό ρόλο στην έρευνα έπαιξαν ίχνη αίματος που εντοπίστηκαν μέσα στο σπίτι όπου διέμενε ο κατηγορούμενος, στο Βαρύπετρο Χανίων.

Παρότι είχαν γίνει προσπάθειες καθαρισμού, οι ερευνητές χρησιμοποίησαν το ειδικό αντιδραστήριο Blue Star, το οποίο αποκάλυψε κηλίδες αίματος σε σημεία του χώρου, μεταξύ άλλων σε ντουλάπα και κοντάρι σκούπας. 

Σύμφωνα με τον διευθυντή της Αστυνομικής Διεύθυνσης Χανίων, η εγκληματολογική έρευνα αποτέλεσε το σημείο καμπής που οδήγησε στην πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης. 

Ο αδελφός της άτυχης γυναίκας δήλωσε μετά τις εξελίξεις ότι δυστυχώς επιβεβαιώθηκαν οι χειρότεροι φόβοι του. 

Δολοφονία Σταυρούλας Λεβεντάκη

Δολοφονία Χανιά: «Φώναζε ότι θα με καταστρέψει» 

Στην απολογία του, ο κατηγορούμενος υποστήριξε ότι υπήρξε έντονος καβγάς με το θύμα, ενώ ισχυρίστηκε πως στο παρελθόν είχαν ερωτική σχέση. Σύμφωνα με τον ίδιο, η γυναίκα επιθυμούσε επανασύνδεση, κάτι που εκείνος δεν αποδεχόταν. 

«Έκανε σαν τρελή και ξεκίνησε να μου φωνάζει ότι θα με καταστρέψει και με ρωτούσε γιατί να μη το ξανά κάνουμε, αφού λείπει η γυναίκα μου. Άρχισε να με απειλεί ότι θα το πει στη γυναίκα μου και θα πει ότι την έχω βιάσει», υποστήριξε από την πλευρά του ο ενοικιαστής.  

Οι Αρχές αντιμετωπίζουν με επιφύλαξη τους ισχυρισμούς αυτούς και εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα. 

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