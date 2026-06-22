Τέσσερα Μετάλλια στην 30η Βαλκανική Μαθηματική Ολυμπιάδα Νέων

Μια ακόμα μεγάλη επιτυχία της χώρας μας σε διεθνή μαθηματικό διαγωνισμό

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Μετάλλια στην 30η Βαλκανική Μαθηματική Ολυμπιάδα Νέων
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Η Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία (ΕΜΕ) ανακοινώνει με ιδιαίτερη χαρά μια νέα μεγάλη επιτυχία της χώρας μας σε διεθνή μαθηματικό διαγωνισμό, τη Βαλκανική Μαθηματική Ολυμπιάδα Νέων (ΒΜΟΝ).

Η 30η  ΒΜΟΝ πραγματοποιήθηκε από 15 έως 20 Ιουνίου 2026 στην πόλη Buzau της Ρουμανίας.  Συμμετείχαν έντεκα χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και δώδεκα επισκέπτριες χώρες από την Ευρώπη και την Ασία, οι οποίες συμμετείχαν ανεπίσημα.

Η Ελληνική ομάδα κατέκτησε ένα Αργυρό και τρία Χάλκινα Μετάλλια συνεχίζοντας τη μεγάλη παράδοση των επιτυχιών των Ελληνικών ομάδων στις Βαλκανικές και Διεθνείς Μαθηματικές Ολυμπιάδες και δημιουργώντας υψηλές προσδοκίες για ακόμη μεγαλύτερες επιτυχίες τα επόμενα χρόνια. Συγκεκριμένα:

  • Κωτούλα Άννα, Βαρβάκειο Πρότυπο Γυμνάσιο - Αργυρό Μετάλλιο
  • Μισθός Αλέξανδρος, Κολλέγιο Αθηνών - Χάλκινο Μετάλλιο
  • Γιουβανόπουλος Εμμανουήλ, Εκπαιδευτήρια Μαντουλίδη - Χάλκινο Μετάλλιο
  • Μίαρης- Κοιλάδης Δημήτριος, Πρότυπο Γυμνάσιο Ευαγγελικής Σχολής Σμύρνης - Χάλκινο Μετάλλιο
  • Κανδηλάκης Αλέξιος, 26ο  Πειραματικό Γυμνάσιο Αθηνών - Συμμετοχή
  • Μιχαήλ Κωνσταντίνος, 1ο  Γυμνάσιο Άνω Λιοσίων - Συμμετοχή

Αρχηγός της Ελληνικής ομάδας ήταν ο πτυχιούχος Πολυτεχνικής Σχολής ΑΠΘ, πρώην χρυσός Ολυμπιονίκης (ΔΜΟ 2017) Βασίλειος Γεωργιάδης και υπαρχηγός ο μαθηματικός Ελευθέριος Μάστορης.

Δουλεύοντας σκληρά και συστηματικά τις τελευταίες εβδομάδες και παρακολουθώντας το εντατικό πρόγραμμα των διαδικτυακών μαθημάτων της ΕΜΕ, έφτασαν σε μια μεγάλη επιτυχία.

Η Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία συγχαίρει όλα τα μέλη της ομάδας. Η συμμετοχή και μόνο σε έναν τέτοιο διεθνή διαγωνισμό είναι τεράστια τιμή και επιτυχία για κάθε διαγωνιζόμενο.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας

Ο Πρόεδρος, Ανάργυρος Φελλούρης
Ομότιμος Καθηγητής ΕΜΠ    

Ο Γενικός Γραμματέας, Ιωάννης Τυρλής
Καθηγητής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
 

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