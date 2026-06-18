Παρθενώνας: Ολοκληρώθηκε H Aποκατάσταση Δυτικού Αετώματος

Ολοκληρώθηκε η αποκατάσταση του δυτικού αετώματος του Παρθενώνας και απομακρύνθηκαν οριστικά τα εξωτερικά ικριώματα από τη δυτική του όψη.

Για πρώτη φορά μετά από περίπου 220 χρόνια, η δυτική πλευρά του μνημείου αποδίδεται από το Υπουργείο Πολιτισμού στην πληρέστερη δυνατή μορφή της. Με την τοποθέτηση δύο ορθοστατών στις κενές θέσεις του δυτικού αετώματος και την ολοκλήρωση της αποκατάστασης του αντιθηματικού τοίχου, αποκαθίσταται η αρχιτεκτονική ενότητα του αετώματος, επαναφέροντας τη συνοχή της μνημειακής του σύνθεσης.

Η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη δήλωσε ότι η ολοκλήρωση της επέμβασης σηματοδοτεί μια στιγμή ιστορικής σημασίας, καθώς το δυτικό αέτωμα του Παρθενώνα παρουσιάζεται ξανά με τρόπο που δεν είχε καταστεί εφικτό εδώ και δύο αιώνες. Όπως τόνισε, οι νέοι ορθοστάτες δεν καλύπτουν απλώς μορφολογικά κενά, αλλά αναδεικνύουν εκ νέου τις αναλογίες και τη γεωμετρική αρτιότητα της δυτικής όψης του μνημείου, προσδίδοντάς του την πληρέστερη δυνατή εικόνα.

Η ίδια επισήμανε ότι πρόκειται για ένα έργο υψηλής τεχνικής δυσκολίας, το οποίο υλοποιήθηκε από επιστήμονες, μηχανικούς, τεχνίτες και το προσωπικό της Υπηρεσίας Συντήρησης Μνημείων Ακροπόλεως (ΥΣΜΑ), με απόλυτη ακρίβεια και αφοσίωση. Η επιτυχής ολοκλήρωση του έργου, όπως ανέφερε, επιβεβαιώνει το υψηλό επίπεδο της ελληνικής αναστηλωτικής σχολής και τη διεθνή της αναγνώριση.

Η αποκατάσταση των ορθοστατών του τυμπάνου αποτέλεσε μία από τις πιο σύνθετες επεμβάσεις των τελευταίων ετών για την ΥΣΜΑ. Το έργο απαίτησε εξειδικευμένες τεχνικές λύσεις, από την επεξεργασία των νέων μαρμάρων έως την ανύψωση και τοποθέτησή τους στο μνημείο.

Ο μεγάλος ορθοστάτης αποκαταστάθηκε στην αρχική του γεωμετρία μέσω συγκόλλησης σωζόμενων αρχαίων θραυσμάτων και συμπλήρωσης με νέο μάρμαρο, ενώ ο δεύτερος κατασκευάστηκε εξ ολοκλήρου από νέο υλικό. Για την τοποθέτησή τους εγκαταστάθηκε νέο λειτουργικό σύστημα ικριωμάτων, πλήρως συμβατό με τις σύγχρονες προδιαγραφές ασφάλειας και προσαρμοσμένο αισθητικά στο μνημείο.

Η ολοκλήρωση του προγράμματος πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο έργου που χρηματοδοτήθηκε από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, με την εποπτεία της Επιτροπής Συντηρήσεως Μνημείων Ακροπόλεως (ΕΣΜΑ). Σύμφωνα με το Υπουργείο Πολιτισμού και την ΥΣΜΑ, η παρέμβαση επιβεβαιώνει τη συνέχιση ενός υψηλού επιπέδου τεχνογνωσίας και την προσήλωση στην προστασία και ανάδειξη ενός από τα σημαντικότερα σύμβολα του παγκόσμιου πολιτισμού.

