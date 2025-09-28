Δήμος Αθηναίων: Τι ώρα θα ηχήσουν σειρήνες και καμπάνες την Τετάρτη 1/10

Δοκιμαστικά, στο πλαίσιο της πανελλαδικής άσκησης «ΑΝΤΙΟΧΟΣ-25»

Ελλαδα
Δήμος Αθηναίων: Τι Ώρα Θα Ηχήσουν Σειρήνες Την 1η/10


Ο Δήμος Αθηναίων ενημερώνει τους πολίτες ότι την Τετάρτη 1η Οκτωβρίου θα πραγματοποιηθεί δοκιμαστική ενεργοποίηση του Συστήματος Έγκαιρης Προειδοποίησης Άμαχου Πληθυσμού σε όλη την επικράτεια.

Οι σειρήνες συναγερμού και οι καμπάνες των εκκλησιών θα ηχήσουν στο πλαίσιο της πανελλαδικής άσκησης Πολιτικής Προστασίας «ΑΝΤΙΟΧΟΣ-25» (26/09 – 03/10/2025), η οποία πραγματοποιείται σε συνδυασμό με τη στρατιωτική άσκηση «ΠΑΡΜΕΝΙΩΝ-25».

Πρόκειται αποκλειστικά για άσκηση και δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας.

Χρονοδιάγραμμα ήχησης σειρήνων και καμπανών:

  • Τοπική ώρα 11:00, σήμανση συναγερμού αεροπορικής επιθέσεως, για χρονική διάρκεια (60) δευτερολέπτων (ήχος διακοπτόμενος διαφορετικής έντασης) στο σύνολο της Επικράτειας.
  • Τοπική ώρα 11:05, σήμανση λήξης συναγερμού για χρονική διάρκεια (60) δευτερολέπτων.
  • Τοπική ώρα 11:30, προειδοποιητικός συναγερμός ήχησης κατά ΧΒΡΠ (Χημικά, Βιολογικά, Ραδιολογικά και Πυρηνικά περιστατικά) απειλής, διάρκειας δύο λεπτών.
  • Τοπική ώρα 11:35, λήξη του προειδοποιητικού συναγερμού, για χρονική διάρκεια (60) δευτερολέπτων (συνεχής ήχος σταθερής έντασης).
  • Τοπική ώρα 12:40, σήμανση συναγερμού ΧΒΡΠ προσβολής, για χρονική διάρκεια (120) δευτερολέπτων (ήχος διακοπτόμενος διαφορετικής έντασης).
  • Τοπική ώρα 12:45, λήξη συναγερμού ΧΒΡΠ προσβολής, για χρονική διάρκεια (60) δευτερολέπτων (συνεχής ήχος σταθερής έντασης).
  • Τοπική ώρα 12:50, σήμανση συναγερμού ΧΒΡΠ προσβολής, για χρονική διάρκεια (120) δευτερολέπτων (ήχος διακοπτόμενος διαφορετικής έντασης).
  • Τοπική ώρα 12:55, η ήχηση αφορά την συναγερμού ΧΒΡΠ προσβολής, για χρονική διάρκεια (60) δευτερολέπτων (συνεχής ήχος σταθερής έντασης).

Οι καμπάνες των εκκλησιών θα χτυπούν ταυτόχρονα με τις σειρήνες: με βραχείς και γρήγορους κωδωνισμούς διάρκειας ενός λεπτού (1΄) για τη σήμανση συναγερμού, και με διαφορετικούς ήχους για τη λήξη του.

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
 |
ΣΕΙΡΗΝΕΣ
 |
ΑΝΤΙΟΧΟΣ-25
